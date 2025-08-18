Lucas volta a marcar e se torna o grande ‘reforço’ do São Paulo na Libertadores

Atacante voltou a fazer um gol pelo São Paulo após quase seis meses completos; Tricolor tem semana decisiva no Morumbis

Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC Lucas se recuperou de duas lesões seguidas e se torna um "reforço" para o São Paulo na temporada.

Mesmo com o resultado longe do esperado, o São Paulo se prepara para o duelo na Libertadores com uma notícia animadora: após quase seis meses completos, Lucas Moura voltou a marcar um gol pelo Tricolor e reforçou seu poder de decisão diante do Sport no último sábado (16). Saiu do banco no intervalo, marcou um gol com pouco mais de 20 minutos em campo e foi importante para a equipe arrancar o empate em 2 a 2 na Ilha do Retiro.

O cenário apresenta ao São Paulo aquilo que pode ser o grande “reforço” do elenco para a partida decisiva diante do Atlético Nacional, na noite de terça-feira (16). O técnico Hernán Crespo ainda não confirmou se o camisa 7 será titular no duelo, já que o retorno de Lucas após uma segunda lesão em sequência está sendo gradual. No jogo de ida, atuou por 29 minutos.

Na Ilha do Retiro, marcou de cabeça após cobrança de escanteio e diminuiu o placar. Terminou a partida com números ofensivos discretos, mas melhores que o jogo anterior na Colômbia. Finalizou apenas uma vez, justamente o gol, mas teve 30 ações com a bola ao longo dos 45 minutos jogados. Acertou 15 dos 20 passes destruídos no segundo tempo e um passe longo acertado. Teve a segunda melhor nota do São Paulo de acordo com a plataforma Sofascore, atrás de Pablo Maia e Ferraresi.

Liderança em campo

Para além dos números, o retorno de Lucas e a expectativa para um desempenho decisivo também significa uma possibilidade de elevar a moral do elenco. Isso porque o São Paulo tem convivido com lesões em sequência dos seus principais nomes, fator que obrigou o ex-técnico Zubeldía – e agora força o atual treinador Crespo – a trabalhar sem ter o melhor potencial à disposição.

Oscar e Calleri seguem fora, o que deixa o São Paulo distante de ter em campo novamente o “quarteto mágico” projetado no começo da temporada, quando imaginava-se que, ao lado de Lucas e Luciano, o Tricolor teria um sistema ofensivo bastante sólido.

Retornos no elenco e preparação

Agora, diante do Atlético Nacional, Lucas terá a companhia apenas de Luciano, que tem sido decisivo e será mais uma peça importante para Crespo no duelo. O técnico poupou o camisa 10, assim como André Silva, mais um atacante, o volante Marco Antônio e o goleiro Rafael, que não viajaram para Recife no fim de semana.

Na terça, os atletas voltam a ficar à disposição e devem seguir como titulares. Crespo só terá duas sessões de treinamento até o jogo. A primeira delas foi na manhã de domingo, já na capital paulista. O segundo treino será na tarde desta segunda-feira.

A atividade do domingo também contou com a participação do novo reforço do São Paulo, o zagueiro Rafael Toloi. De volta ao Tricolor após dez temporadas atuando na Atalanta, da Itália, o defensor fez seu primeiro trabalho com o elenco, mas não poderá entrar em campo diante do Atlético Nacional. Isso porque as equipes não podem inscrever novos jogadores nesta fase, apenas em caso de classificação às quartas.