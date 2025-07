Mano Menezes aponta onde está o problema do Grêmio: ‘precisamos mais’

Para o treinador, Tricolor Gaúcho precisa melhorar a armação das jogadas

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Mano Menezes gesticula durante a derrota do Grêmio para o Alianza Lima.

Após a derrota por 2 a 0 para o Alianza Lima, a segunda consecutiva do Grêmio, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, na noite de quarta-feira (16), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru, Mano Menezes apontou aquele que considera ser o principal problema de seu time. Na opinião do treinador, o Tricolor Gaúcho precisa melhorar a armação das jogadas.

— Estamos trabalhando para trazer um jogador que acrescente, principalmente nesse meio-campo, que precisa jogar mais. Trouxemos Alex [Santana], mas acho que um pouco mais à frente está nosso problema. No cérebro, de quem cria, quem dá o passe decisivo. Penso que o Edenilson é um extraordinário coadjuvante de armador. Mas precisamos de um armador principal, que entregue para a equipe o que toda equipe precisa — avaliou.

Mano critica Cristaldo e Monsalve

Os apontamentos representam críticas a Cristaldo e Monsalve, os principais meias do elenco gremista. O primeiro, em especial, recebeu diversas oportunidades como titular, mas não aproveitou. Diante do Alianza Lima, quem iniciou na posição foi Edenilson.

— Precisamos mais em termos de armação. Se eles entregarem mais, eles podem ser os jogadores, mas isso não está acontecendo neste momento. A gente tentou. Não sei se não vamos perder Monsalve por uma luxação. Vamos ter que encontrar soluções — frisou Mano.

Alysson por dentro é uma alternativa trabalhada

O treinador do Grêmio revelou que uma alternativa, testada antes do jogo contra o Cruzeiro, é utilizar Alysson por dentro, ao lado do centroavante, com duas linhas de quatro atrás. Porém, Mano destacou que precisa de mais treinamentos com essa formação.