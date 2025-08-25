Palmeiras avança por Andreas Pereira e pode chegar a 12 contratações no ano; veja

Clube paulista tem até o dia 2 de setembro para finalizar as tratativas

Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

O Palmeiras intensificou as conversas com Andreas Pereira e tenta destravar a chegada do jogador antes do término da janela de transferências. Sem sequer ter sido relacionado pelo Fulham no último compromisso da equipe pela Premier League, o volante tem futuro incerto na Inglaterra e está aberto a ouvir novas propostas visando a Copa do Mundo de 2026.

+ Contrato, vendas e busca por títulos: por que o Palmeiras reabriu conversas por Andreas Pereira

O curto tempo de contrato, válido até a metade de 2026, e a falta de espaço na equipe comandada por Marco Silva são fatores determinantes na negociação. Com isso, a diretoria alviverde planeja reduzir o valor a ser oferecido pelo brasileiro em relação às tratativas do início do ano.

Entre o clube paulista e o estafe do jogador há negociações avançadas, e agora o Palmeiras tenta definir o fluxo de pagamentos com os ingleses. Outras equipes do futebol europeu também demonstraram interesse, mas o atleta busca maior protagonismo nesta temporada.

Caso o brasileiro chegue à Academia de Futebol, o Palmeiras bateria a marca de 12 contratações nesta temporada, sendo quatro delas realizadas na última janela de transferências: os laterais Jefté e Khellven, o goleiro Carlos Miguel e o atacante Ramón Sosa.

Atualmente, a comissão técnica liderada por Abel Ferreira conta apenas com Lucas Evangelista como segundo volante de origem no elenco. No último compromisso, que garantiu a classificação às quartas de final da Libertadores, o treinador optou por improvisar o jovem Allan no setor.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Contratações do Palmeiras em 2025