Provocações entre torcidas do São Paulo e do Atlético Nacional acabam com intervenção da polícia

Confusão aconteceu no final do confronto entre São Paulo e Atlético Nacional

Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net Torcidas brigaram no final do jogo

Os momentos finais do São Paulo foram tensos no Atanasio Girardot, em Medellin, na Colômbia. Após o empate sem gols do Tricolor com o Atlético Nacional, pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores, a torcida tricolor e a torcida local se estranharam.

Tudo começou quando a torcida do Atlético Nacional provocou e tentou invadir o setor da torcida visitante, onde os são-paulinos estavam presentes. A torcida tricolor respondeu e tentou confrontar. Ente provocações, existiram xingamentos, gestos como dedos do meio e tentativa de avançar por ambos os lados.

Os dois estavam separados por cordões policiais. Logo, a própria polícia interviu. Até o momento, a informação é que a segurança local conseguiu separar e tranquilizar o que estava acontecendo.

A decisão das oitavas da Libertadores acontecerá na próxima terça-feira, dia 19, no Morumbis. Diante a torcida tricolor, o São Paulo precisa vencer com um gol de diferença. Se empatarem novamente, será na emoção e nos pênaltis.

No Morumbis, o setor visitante será aberto normalmente para a torcida do Atlético Nacional. Na capital paulista, isso só não acontece com rivais diretos, como Palmeiras, Corinthians e Santos.

Como foi o jogo

Atlético Nacional e São Paulo empataram por 0 a 0 pelo primeiro jogo válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo aconteceu em Medellín, no Atanasio Girardot, na Colômbia. Com o resultado desta terça-feira (12), as equipes chegam sem nada resolvido para o jogo de volta.

O São Paulo volta a campo contra o Sport, no sábado (16), às 18h30 (de Brasília). O jogo acontece pelo Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. Pela competição nacional da Colômbia, joga no mesmo dia, contra a Corporación Deportiva Fortaleza.