Quem foi o único brasileiro campeão do ATP de Washington?

Thomaz Koch ergueu o troféu do torneio em 1969

Divulgação/Fotojump O ex-tenista brasileiro Thomaz Koch aplaudido no Rio Open

Começou, nesta segunda-feira (21), um dos torneios americanos preparatórios para o US Open, que tem início em 24 de agosto. E uma das curiosidades sobre o ATP 500 de Washington é que o campeão da primeira edição, em 1969, foi uma lenda brasileira: Thomaz Koch.

Na final daquela edição, disputada no saibro, o tenista gaúcho, que teve como melhor ranking o 24º, em 1974, derrotou um dos maiores nomes da historia da modalidade nos EUA: Arthur Ashe, por 7/5, 9/7, 4/6, 2/6, e 6/4. Não por acaso, o anfitrião dá o nome à quadra central do US Open, a maior da modalidade em todo o planeta, com capacidade para mais de 22 mil torcedores.

Bastante diferente dos últimos anos, Koch recebeu US$ 5 mil pelo título naquela semana de julho de 1969. Atualmente, uma derrota na primeira rodada rende a cada tenista US$ 9,34 mil, enquanto o campeão embolsa US$ 420 mil.

As lendas brasileira e americana, ao longo da carreira, se enfrentaram outras oito vezes, com seis triunfos de Ashe, vice-líder do ranking mundial em 1976.

Além do título de Washington, Koch foi campeão de outros cinco torneios ATP. Mais três também em 1969: na Cidade do México (saibro), Caracas (rápida) e em Kingston (rápida), além de Carcas (em 1971) e Manchester (grama), na temporada seguinte).

Koch, que completou 80 anos no dia 11 de maio, se despediu das quadras em novembro de 1985, com derrota para o paulista Julio Goes, no Challenger de Curitiba.

O ranking mais alto da carreira desta lenda do tênis nacional foi o 24º lugar, alcançado em dezembro de 1974. Na história do tênis masculino brasileiro, apenas dois chegaram a um ranking melhor que o da lenda gaúcha: Gustavo Kuerten (1º) e Thomaz Bellucci (21º).

Com cinco títulos, o anfitrião Andre Agassi é o recordista de troféus de Washington.

Abaixo, todos os campeões do ATP de Washington

1969 BRA Thomaz Koch

1970 EUA Cliff Richey

1971 AUS Ken Rosewall

1972 AUS Tony Roche

1973 EUA Arthur Ashe

1974 EUA Harold Solomon

1975 ARG Guillermo Vilas

1976 EUA Jimmy Connors

1977 ARG Guillermo Vilas

1978 EUA Jimmy Connors

1979 ARG Guillermo Vilas

1980 EUA Brian Gottfried

1981 ARG José Luis Clerc

1982 TCH Ivan Lendl

1983 ARG José Luis Clerc

1984 EQU Andrés Gómez

1985 FRA Yannick Noah

1986 TCH Karel Nováček

1987 TCH Ivan Lendl

1988 EUA Jimmy Connors

1989 EUA Tim Mayotte

1990 EUA Andre Agassi

1991 EUA Andre Agassi

1992 TCH Petr Korda

1993 ISR Amos Mansdorf

1994 SUE Stefan Edberg

1995 EUA Andre Agassi

1996 EUA Michael Chang

1997 EUA Michael Chang

1998 EUA Andre Agassi

1999 EUA Andre Agassi

2000 ESP Alex Corretja

2001 EUA Andy Roddick

2002 EUA James Blake

2003 ING Tim Henman

2004 AUS Lleyton Hewitt

2005 EUA Andy Roddick

2006 FRA Arnaud Clément

2007 EUA Andy Roddick

2008 ARG Juan Martín del Potro

2009 ARG Juan Martín del Potro

2010 ARG David Nalbandian

2011 TCH Radek Stepanek

2012 UCR Alexandr Dolgopolov

2013 ARG Juan Martín del Potro

2014 CAN Milos Raonic

2015 JAP Kei Nishikori

2016 FRA Gael Monfils

2017 ALE Alexander Zverev

2018 ALE Alexander Zverev

2019 AUS Nick Kyrgios

2021 ITA Jannik Sinner

2022 AUS Nick Kyrgios

2023 ING Dan Evans

2024 EUA Sebastian Korda