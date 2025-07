Rodrigo Caetano revela que Igor Jesus segue no radar da Seleção: ‘Sempre bem avaliado’

Jogador está de mudança para o Nottingham Forest, da Inglaterra

Foto: Patrick T. Fallon / AFP Igor Jesus em ação pelo Botafogo contra o Atlético de Madrid

A ida de Igor Jesus para o futebol inglês pode recolocá-lo no caminho da Seleção Brasileira. Em entrevista ao Charla Podcast na última terça-feira (1), o diretor da CBF, Rodrigo Caetano, confirmou que o atacante do Botafogo segue sendo monitorado pela comissão técnica, mesmo sem figurar nas últimas listas finais.

— Ele sempre esteve no radar, sempre esteve na lista larga, sempre bem avaliado. O Igor, além de tudo, não só pelos gols, mas o tanto que ele luta, o tanto que ele sustenta, é impressionante — afirmou o dirigente.

O dirigente ponderou, no entanto, que a mudança de país pode influenciar o ritmo de jogo de Igor nas próximas semanas, o que será levado em conta na próxima convocação, prevista para o final de agosto.

— Agora vamos ver como ele vai se sair lá fora, é uma mudança, outra exigência. Eles saem, o Campeonato Brasileiro continua. Os de lá, não. Tem uma parada para esses clubes, depois tem o início de uma pré-temporada. Vamos ver em final de agosto se realmente até já jogaram, né? — concluiu Rodrigo Caetano.

Despedida do Botafogo

Desde sua chegada ao Glorioso em junho de 2024, Igor Jesus acumulou números expressivos: foram 59 partidas, 17 gols marcados e seis assistências, além de uma forte presença tática. Seu último gol foi um dos mais importantes da história recente do clube: contra o Paris Saint-Germain, na vitória histórica do Botafogo no Mundial de Clubes.

Ao longo de um ano no clube, o atacante se tornou peça fundamental do esquema alvinegro e caiu nas graças da torcida pela entrega, versatilidade e capacidade de decidir grandes jogos.

Novo desafio no Nottingham Forest

Agora, Igor parte para um novo capítulo na carreira. Ele defenderá o Nottingham Forest, da Inglaterra, na próxima temporada da Premier League, onde reencontrará o antigo companheiro de Botafogo, Jair Cunha, que também foi vendido nesta janela, além de outros brasileiros como Danilo, Murilo e Morato.

A expectativa é de que a experiência no futebol europeu aumente sua visibilidade e, consequentemente, suas chances de voltar à Seleção Brasileira, onde teve oportunidade em 2024 e disputou quatro partidas e marcou um gol, mas desde então não retornou à lista final de convocados.