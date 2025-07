Saiba qual algoz pode ultrapassar João Fonseca no ranking

Húngaro Fabian Marozsan, que derrotou o brasileiro em Roma, pode passá-lo

Reprodução Húngaro Fabian Marozsan em foto de arquivo

Após a derrota na estreia do Masters 1000 de Toronto, no Canadá, na segunda-feira, para o australiano Tristan Schoolkate, João Fonseca volta às quadras em outro torneio desse nível, Cincinnati, que começa dia 7. Antes disso, o brasileiro, atual 49º do mundo, vai sair do top 50, aos 18 anos.

➡️ Quem é o tenista, da idade de João Fonseca, que subiu 66 posições

➡️ Qual a relação de Guga com o Masters 1000 do Canadá?

Mas a queda no ranking, algo comum no mundo do tênis, não será grande, mesmo porque o brasileiro defendia apenas 65 pontos, por causa do título de Lexington, nos EUA, ano passado.

Por ora, o brasileiro já perdeu três posições, sendo ultrapassado pelo espanhol Jaume Munar, pelo sérvio Miomir Kecmanovic e pelo espanhol Roberto Bautista-Agut.

Pelo ranking ao vivo da ATP, João Fonseca aparece em 52º, mas ainda pode ser ultrapassado por um de seus algozes desse ano. O nome dele é Fabian Marozsan, da Hungria (que vai subindo uma posição e aparece em 55), responsável pela eliminação do brasileiro na estreia do Masters 1000 de Roma, em maio. Foi o primeiro tropeço do carioca, de 18 anos, na fase inicial de torneios desse nível. A segunda aconteceu em Toronto.

Vítima de João Fonseca também pode passá-lo

Outro que pode ultrapassar o número 1 do Brasil na próxima atualização do ranking também é conhecido da torcida do país. Trata-se do argentino Tomas Etcheverry, que vai subindo 3 posições e assumindo o 57º lugar. Em fevereiro, João Fonseca derrotou o anfitrião na campanha do título do ATP 250 de Buenos Aires. Naquela semana, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira se tornou o mais jovem brasileiro a erguer um troféu desse nível.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte