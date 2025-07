Santos promove mudanças no elenco e planeja novas saídas

Seis nomes já deixaram o Peixe

A direção do Santos tem promovido uma reformulação no elenco de olho na sequência da temporada. Nos últimos dias, atletas que retornaram de empréstimo a outros clubes foram novamente cedidos e não fazem parte dos planos para 2025.

Inicialmente, o Peixe concluiu quatro negociações: Leo Godoy deixou o clube e acertou com o Independiente, enquanto Soteldo foi vendido ao Fluminense. O zagueiro Alex, que estava na Portuguesa, foi cedido ao Athletic. Já Gabriel Veron foi “devolvido” ao Porto e repassado ao Juventude.

O caso mais recente é o do lateral Kevyson, que fazia parte do elenco profissional do Santos em 2025 e foi emprestado ao Sport, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, até dezembro de 2025.

O Peixe renovou o contrato do atleta até o fim de 2027 — anteriormente, o vínculo ia até o fim de 2026. Nesta temporada, Kevyson se recuperou de uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) e entrou em campo apenas três vezes. Ao todo, soma 23 partidas pelo time principal do Santos.

O Botafogo-PB anunciou a contratação do meia Ed Carlos por empréstimo até o fim da Série C. O jogador de 24 anos estava no Niki Volou, da Grécia, que encerrou sua temporada em maio. Ele pertence ao Santos, com quem tem contrato até junho de 2026, e soma 13 jogos e uma assistência pelo time profissional.

Natural de São Paulo (SP), Ed Carlos começou nas categorias de base da Portuguesa, passou por São Caetano e se destacou no título da Copinha de 2019 pelo São Paulo, sob o comando de Orlando Ribeiro — técnico que mais tarde dirigiria o sub-20 do Santos. O meia chegou ao Peixe em 2021 para integrar as categorias de base.

Por fim, o lateral Nathan, que estava emprestado ao Internacional, deve ser novamente cedido por empréstimo, desta vez ao Remo, clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada por Marcos Braz, executivo de futebol da equipe paraense.

Revelado pelo Vasco da Gama, Nathan é um lateral-direito natural do Rio de Janeiro que se destacou na base e foi promovido ao time profissional em 2020, mas acabou vendido ao Boavista, de Portugal, antes de estrear. No Brasil, teve passagens discretas por Santos e Internacional, com 33 e 4 jogos, respectivamente. Aos 23 anos, tem contrato com o Peixe até 31 de dezembro de 2026.

Veja o status das negociações:

Leo Godoy – Independiente – ✅

Alex – Athletic – ✅

Gabriel Veron – Juventude – ✅

Soteldo – Fluminense – ✅

Nathan – Remo – 🕒

Ed Carlos – Botafogo-PB – ✅

Kevyson – Sport – ✅

Julio Furch – Banfield – 🕒

Zanocelo – 🕒

Novas saídas?

Uma saída que pode se concretizar nos próximos dias é a de Julio Furch. Inicialmente afastado na temporada, o atacante chegou a ser reintegrado ao grupo, mas não foi relacionado para nenhuma partida e permaneceu ‘escanteado’, realizando trabalhos físicos no CT Rei Pelé, embora treinasse no gramado com o restante da equipe.

O atleta recebeu sondagens ao longo dos sete primeiros meses do ano, inclusive do futebol brasileiro, mas as negociações não avançaram. Nos últimos dias, ele recebeu uma proposta do Banfield, da Argentina, e há otimismo entre as partes para que o acordo seja concluído. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista César Luis Merlo.

Outro nome que pode deixar o Peixe é o meio-campista Vinicius Zanocelo, que retornou recentemente de empréstimo junto ao Estoril, de Portugal. A diretoria enxerga na negociação uma oportunidade para fazer caixa e reforçar o elenco durante a janela de meio de temporada.

Nos últimos dias, o clube recebeu sondagens de equipes do Brasil e do exterior. A prioridade do Santos é uma venda em definitivo ou, no mínimo, um empréstimo com obrigação de compra. As propostas internas, entretanto, foram apenas por empréstimo com opção, modelo que não agrada à diretoria santista.