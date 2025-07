Seleção Brasileira: dirigentes da CBF visitam instalações do New York City

Observações buscam locais para serem utilizados na Copa do Mundo de 2026

Rodrigo Caetano e Juan Santos visitam New York City

O coordenador geral de seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, e o coordenador técnico da Seleção Brasileira, Juan Santos, visitaram nesta sexta-feira (11) o Centro de Treinamento do New York City, clube que disputa a Major League Soccer (MLS), liga profissional de futebol dos Estados Unidos. O compromisso faz parte das observações que a entidade têm feito visando a Copa do Mundo de 2026.

A CBF colocou no radar vários centros de treinamento que poderão receber a Seleção durante o torneio, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México. O intuito da CBF é encontrar a melhor estrutua de gramado, acomodação e logística para ser o quartel-general da Seleção Brasileira.

– Uma Copa do Mundo se ganha e se perde dentro e fora de campo. Nosso trabalho é planejar, identificar todas as possibilidades e estar atentos a todos os detalhes, para que no período da Copa tudo corra rigorosamente conforme o desejo da comissão técnica do Carlo Ancelotti. E também dar as melhores condições para os atletas da Seleção, não só no período da disputa, mas também naquele período preparatório da última data Fifa de junho – disse Rodrigo Caetano, ao site da CBF.

Rodrigo Caetano e Juan Santos estão nos Estados Unidos desde a semana passada. Os dirigentes assistiram aos jogos do Fluminense na competição, a semifinal entre Real Madrid e Paris Saint-Germain e vão acompanhar a grande decisão do Mundial de Clubes, neste domingo (13), entre PSG e Chelsea, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O dirigente da CBF fez uma avaliação da competição.

– Foi muito importante para o futebol brasileiro o bom desempenho dos nossos representantes. Isso mostra que temos bons trabalhos feitos na parte de gestão e planejamento, sem falar nos ótimos profissionais que compõem as comissões técnicas e nas boas estruturas de cada clube, permitindo competir em pé de igualdade com outras equipes, sobretudo com os gigantes europeus.

Além das observações com os atletas brasileiros, o Mundial de Clubes serviu para aproximar ainda mais e promover um intercâmbio com a Fifa, já visando a Copa do Mundo do ano que vem.

– É fundamental que a gente entenda a competição nos Estados Unidos, pois muito do que vimos aqui agora será colocado em prática em 2026, sabendo que México e Canadá também sediarão o evento. Questões como os estádios, a logística, os deslocamentos, o clima, as estruturas das cidades, condições de hospedagem e treinamento, enfim, uma gama enorme de informações e detalhes que serão analisados e trabalhados por nós, sempre visando o que for melhor para a Seleção Brasileira – finalizou Rodrigo Caetano.

