Seleção Brasileira masculina de vôlei convence e vence Argentina na VNL

Brasil é o líder da primeira fase, com 23 pontos

Foto: Divulgação/Volleyball World O Brasil venceu a Argentina por 3 sets a 1 pela VNL Masculina

A Seleção Brasileira masculina de vôlei derrotou a Argentina em partida válida pela terceira semana da Liga das Nações de Vôlei. O jogo aconteceu na madrugada desta quarta-feira (16), em Chiba, no Japão, e foi vencido por 3 a 1 e parciais de 25/21, 25/23, 24/26 e 25/18. Alan foi o maior pontuador da Seleção no duelo, com 20 pontos.

O Brasil retorna às quadras na sexta-feira (18), às 07h20, contra o Japão. Na tabela, a Seleção Brasileira masculina ocupa a primeira colocação, com 23 pontos em oito vitórias e apenas uma derrota.

1º SET

A primeira parcial começou equilibrada, com apenas duas quebras de saque e o placar empatado em 12 a 12. Na metade do set, o Brasil conseguiu três pontos seguidos e abriu 15 a 12. Mesmo após tempo pedido por Marcelo Mendez, a Seleção Brasileira ampliou a vantagem para 20 a 15, aproveitando os erros e os contra-ataques cedidos pela Argentina.

Ao fim, os argentinos reagiram, encostaram no placar em 21 a 19 e Bernardinho parou o jogo. No retorno, o Brasil retomou o controle da partida e fechou a parcial em 25 a 21, após ponto de Judson, e abriu 1 set a 0.

2º SET

Com o saque de Palonsky, a Seleção Argentina dominou o início do set e abriu 7 a 3. Com a desvantagem, Bernardinho pediu tempo e reorganizou a equipe brasileira. Após a parada, o Brasil conseguiu encurtar o placar em 10 a 8 no primeiro momento, mas os argentinos voltaram a ter quatro pontos de vantagem, 12 a 8.

Porém, de forma avassaladora, o Brasil empatou em 12 a 12, com destaque ao saque de Judson, com dois aces. Na sequência, a Argentina se recuperou e voltou a ampliar e abriu 15 a 13, mas a Seleção Brasileira reagiu mais uma vez e conseguiu a virada em 20 a 19, após bloqueio de Darlan. Na reta final, o Brasil quebrou o saque argentino e conseguiu fechar a parcial em 25 a 23 e abrir 2 sets a 0, após erro de Palonsky no serviço.

3º SET

A terceira parcial começou com leve superioridade do Brasil, que abriu 9 a 7 após Honorato explorar o bloqueio da Argentina. Porém, a Argentina se recuperar com Kukartsev inspirado para virar em 14 a 13, mas a Seleção Brasileira devolveu a quebra de saque e retomou a liderança em 18 a 17.

Nos momentos finais, a Argentina se sobressaiu no final. Com Koukartsev brilhando no bloqueio, os argentinos salvaram um set point e viraram para fechar a parcial em 26 a 24 e diminuir em 2 sets a 1.

4º SET

A Argentina começou superior e abriu 6 a 3, mas com Honorato e Alan, o Brasil empatou em 7 a 7, com muita reclamação dos argentinos com a arbitragem, que errou no pedido de desafio de Marcelo Mendez. Na sequência, a Seleção Brasileira virou e ampliou em 13 a 9, com bloqueio forte e erros de ataque dos “hermanos”.

No decorrer da parcial, o Brasil manteve a vantagem conquistada e, após ponto de Honorato, fechou em 25 a 18 e venceu a partida por 3 sets a 1.