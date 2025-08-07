Suspenso, Odair Hellmann se emociona com classificação do Athletico contra o São Paulo

Técnico acompanha vitória do Furacão nos pênaltis com familiares

Odair Hellmann estava pressionado no Athletico. Foto: Duda Matoso/Athletico

O técnico Odair Hellmann se emocionou com a classificação do Athletico às quartas de final da Copa do Brasil. O Furacão venceu o São Paulo por 1 a 0 no tempo normal e depois por 3 a 0 nas penalidades, na noite de quarta-feira (6), na Arena da Baixada.

Na ida, o Tricolor tinha vencido o Furacão por 2 a 1 na quinta-feira (31), no Morumbis, e jogava por empate ou qualquer vitória. O adversário do Athletico será definido por sorteio na terça-feira (12), às 11h30, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As quartas de final estão previstas para 27 de agosto e 11 de setembro.

Suspenso, já que foi expulso na ida, o treinador acompanhou o confronto em um espaço próximo do setor de imprensa. O auxiliar Fábio Moreno foi o escolhido para ficar na beira do gramado.

Odair Hellmann estava com parte do staff rubro-negro e, posteriormente, foi visto com familiares. O comandante rubro-negro, com a passagem sofrida para a próxima fase, não conteve a emoção e foi abraçado às lágrimas.

Com um a mais, devido à expulsão do goleiro Rafael com 3 minutos, o Athletico sofreu, pressionou e marcou o gol para levar a decisão aos pênaltis. Esquivel, em chute cruzado, balançou as redes aos 23 minutos do segundo tempo.

Nas penalidades, o goleiro Santos brilhou e defendeu as três cobranças do São Paulo, feitas por Sabino, Gonzalo Tapia e Jandrei. Já Giuliano, Esquivel e Mendoza marcaram para o Furacão.

Odair Hellmann estava pressionado no Athletico

O Furacão vinha de seis jogos sem vencer na temporada, e o técnico Odair Hellmann estava pressionando no cargo. No final de semana, após empate em 1 a 1 com o Paysandu, em casa, ele se reuniu com o presidente Mario Celso Petraglia no vestiário e demorou quase uma hora para aparecer na coletiva de imprensa.

Na Série B, o Athletico enfrenta um jejum de cinco partidas, com três empates e duas derrotas. A equipe está a sete pontos do G-4 e cinco pontos acima da ZR.

