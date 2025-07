Torcedores do Chelsea reagem a gol do Estevão pelo Palmeiras

Jovem vai se transferir para o clube inglês

Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon Estevão, do Palmeiras

Palmeiras x Chelsea agitaram a noite desta sexta-feira (4) no Mundial de Clubes da Fifa. A partida terminou com vitória do clube inglês, com gols de Cole Palmer e Weverton contra, e Estevão para o Palmeiras. A atuação do jovem do Verdão virou assunto entre os torcedores do Chelsea.

O Chelsea abriu o placar contra o Palmeiras, aos 16 minutos do primeiro tempo, com Cole Palmer. O atacante se livrou facilmente da marcação e finalizou com perna esquerda no canto direito de Weverton. Já no segundo tempo, Estevão recebeu um passe de Richard Rios, dominou e finalizou de perna direita para marcar um golaço e empatar o jogo.

Na parte final do jogo, Gusto cruzou, a bola desviou, e bateu por último em Weverton. A Fifa, inclusive, deu gol contra do arqueiro alviverde.

Acertado com o clube inglês para depois do Mundial, Estevão virou assunto nas redes sociais da Inglaterra depois de marcar um golaço. Veja abaixo.

Veja reação da torcida do Chelsea ao gol de Estevão nas quartas de final do Mundial de Clubes

“Droga 💔 isso está acontecendo

Estevão pode mandar o Chelsea para casa.”

Como foi o jogo

O Chelsea começou dominando as ações no estádio da Filadélfia, controlando o ritmo do jogo e explorando com eficiência as brechas na defesa do Palmeiras. E com uma mudança de última hora no meio de campo, com o brasileiro Andrey Santos entrando no lugar de Reece James, lesionado. Aos quatro minutos, Cole Palmer já anunciava o perigo para o Palmeiras com um chute de pé direito bem defendido por Weverton, prenunciando o que estava por vir. Aos 15 minutos, porém, o jovem inglês confirmou sua influência no jogo: recebeu um passe preciso de Chalobah no meio-campo, Palmer girou com classe entre Richard Ríos e Micael, driblou Giay com tranquilidade na entrada da área e finalizou no cantinho, sem chances para o goleiro alviverde.

O gol deu ao time de Londres a tranquilidade em campo. Mantendo a posse de bola e encontrando espaços com facilidade na marcação palmeirense.

O Palmeiras, por sua vez, demorou a encontrar seu jogo. Com uma formação que tinha Allan, Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque, o Verdão sentia falta de um jogador para organizar o jogo no campo de ataque. Assim, a bola batia e voltava, deixando o time inglês dominando ainda mais a partida.

Só nos minutos finais do primeiro tempo conseguiu equilibrar as ações, ajustando a marcação e se tornando mais agressivo nas disputas. A equipe de Abel Ferreira começou a criar chances perigosas: Allan desperdiçou uma oportunidade clara, ainda que em posição irregular, e Vanderlan quase empatou com uma cabeçada defendida por Robert Sánchez.

O segundo tempo começou de maneira diferente. A equipe brasileira voltou com imposição técnica, e Estêvão passou a incomodar a defesa londrina. E a pressão do Palmeiras deu resultado. Aos sete minutos, Estêvão recebeu dentro da área, limpou a marcação de Colwill e acertou lindo chute no ângulo, sem chance de defesa para o goleiro Robert Sánchez.

O Chelsea ficou abalado e a partida tomou um ritmo frenético, com ataques de ambas as equipes e as defesas expostas, aumentando as chances de gol. Abel resolveu trocar o time e colou Paulinho e Maurício nos lugares de Allan e Facundo Torres. Enzo Maresca apostou na entrada do brasileiro João Pedro para mudar a dinâmica do ataque.

As mudanças deram uma reanimada ao Chelsea, só que a partida continuava imprevisível. Abel ainda apostou em Flaco López para tentar pressionar a defesa londrina pelo alto. Em um lance fortuito, porém, o Chelsea voltou a ficar à frente no placar. Após jogada ensaiada de escanteio, Malo Gusto recebeu na área e cruzou. Giay tentou cortar e desviou contra o próprio gol aos 37 do segundo tempo.

O Palmeiras tentou na base do abafa nos últimos minutos, mas o time inglês conseguiu segurar o ímpeto do time brasileiro e ainda teve pelo menos mais duas oportunidades para marcar. No fim, o resultado não se alterou e o time inglês se classificou para enfrentar o Fluminense na semifinal.