Torcedores escolhem o novo camisa 9 do Real Madrid

A camisa 9 do Real Madrid está vaga. Eternizado por nomes como Ronaldo Fenômeno, Karim Benzema e Alfredo Di Stéfano, o número está disponível para outros atletas do elenco. Kylian Mbappé, portador do nono manto em 2024/25, assumiu, nesta terça-feira (29), a 10 deixada por Luka Modric, que rumou ao Milan após o Mundial de Clubes.

Como recomendação da direção de La Liga, os atletas inscritos como profissionais da competição devem assumir os números de 1 a 25, enquanto os jogadores da base que podem ser utilizados ocasionalmente são incluídos na lista com as camisas de 26 a 50. Portanto, é provável que algum dos jogadores do atual plantel de Xabi Alonso assuma a lacuna deixada por Mbappé.

Dentre as opções mais viáveis, imagina-se que a 9 seja entregue a algum dos centroavantes do esquadrão blanco. Endrick e Gonzalo García, neste caso, surgem como os nomes que provavelmente brigarão pelo posto, embora a tendência seja de que os dois ocupem o banco de reservas no início de 2025/26.

O Lance!, através de seu canal no WhatsApp, questionou aos torcedores do Real Madrid qual dos dois merecia mais a nona camisa. E o brasileiro levou a melhor, com dez votos a mais. Confira abaixo o resultado da enquete:

💎 Endrick: 63,1% (24 votos)

👶 Gonzalo García: 36,9% (14 votos)

Endrick teve um desempenho abaixo das expectativas na temporada, muito devido à pouca minutagem recebida sob o comando de Carlo Ancelotti. Apesar de ter entrado em campo apenas 37 vezes, a joia só somou 845 minutos, média de 23 por partida. Já Gonzalo ganhou espaço no Mundial de Clubes, e agradou não só à comissão, mas também à torcida: quatro gols e uma assistência em seis partidas no torneio.

