Veja a provável escalação, dúvidas e desfalques do Vitória contra o Juventude

Rubro-Negro tem muitas ausências para a partida deste sábado

Foto: Victor Ferreira / EC Vitória Carille comanda treino do Vitória

O Vitória está pronto para a partida contra o Juventude, marcada para as 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Barradão, pela 20ª rodada do Brasileirão. O técnico Fábio Carille vai ter muitas dores de cabeça para escalar o time, já que o Rubro-Negro ainda sofre com muitos desfalques no elenco, seja por lesão ou suspensão.

A começar pelos lesionados, Jamerson, Kauan Coutinho e Rúben Ismael se recuperam de cirurgia e são ausências certas para a partida. Por outro lado, Matheuzinho, Claudinho, Raúl Cáceres, Willian Oliveira e Baralhas ficaram em tratamento durante a semana e são dúvidas.

Além desse grande pacote de jogadores, o zagueiro Zé Marcos e o volante Ronald estão suspensos do jogo por terem levado o terceiro cartão amarelo na partida contra o São Paulo, no último sábado. Ambos são titulares do time de Fábio Carille.

Diante de tantas lacunas, o treinador convocou 23 atletas para o confronto, sendo três deles da base: o lateral-direito Paulo Roberto, o zagueiro Andrei e o meio-campista Wendell.

Um grande problema para o Vitória, inclusive, é a lateral direita, já que as duas opções para a posição (Raúl Cáceres e Claudinho) devem ficar de fora. Assim, Carille pode improvisar Edu na posição ou escalar Paulo Roberto, de 19 anos, jovem lateral da base relacionado.

A boa notícia para Carille são os retornos de Pepê, que teve punição do STJD convertida em multa, e Erick, que não jogou contra o São Paulo por pertencer à equipe paulista.

Diante disso, a provável escalação do Vitória contra o Juventude tem: Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter, Neris e Ramon; Ricardo Ryller, Pepê e Romarinho (Rúben Rodrigues); Erick, Lucas Braga (Osvaldo) e Renato Kayzer.

Como foi o último treino do Vitória?

Depois de um aquecimento, Fábio Carille comandou treinamento tático de dez contra dez para realizar os últimos ajustes no time. Por fim, o treinador trabalhou bolas paradas ofensivas com os titulares do jogo deste sábado, enquanto o restante do elenco fez atividades em campo reduzido.

VITÓRIA X JUVENTUDE

20ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 16 de agosto de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Juventude: Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);

🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).