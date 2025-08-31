Veja desfalques, dúvidas e provável escalação do Bahia contra o Mirassol

Equipes se enfrentam neste domingo, no Maião

Foto: Letícia Martins / EC Bahia Rogério Ceni comanda treino do Bahia

O Bahia está pronto para enfrentar o Mirassol às 18h30 deste domingo (horário de Brasília), no Maião, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni segue com o departamento médico cheio, mas tem os três novos reforços à disposição e pode promover estreia.

O lateral-direito Gilberto e o meia Michel Araújo só participaram de parte do último treino, seguem em recuperação no departamento médico e devem ser desfalques, assim como Caio Alexandre, Ademir, Fredi Lippert, Kanu e Erick, todos em tratamento de lesão.

Por outro lado, Rogério Ceni tem à disposição os reforços Luiz Gustavo (zagueiro), Sanabria (atacante) e João Paulo (goleiro), já regularizados. É provável que o treinador dê minutagem para esses atletas nesta rodada, uma vez que não poderão entrar em campo na final da Copa do Nordeste na próxima semana.

Fica a expectativa também para saber se Erick Pulga será titular. Recuperado de lesão, o ponta estava liberado para jogar apenas 30 minutos contra o Fluminense, na última quinta-feira, e chegou a entrar no segundo tempo.

Assim, a provável escalação do Bahia contra o Mirassol é a seguinte: João Paulo (Ronaldo); Arias, David Duarte (Gabriel Xavier), Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Cauly); Kayky, Erick Pulga e Willian José (Lucho Rodríguez).

Como foi o último treino do Bahia?

Depois de aquecimento, o técnico Rogério Ceni comandou um treino tático em campo ampliado e parou para dar instruções ao time a todo momento. Logo em seguida foi realizado um novo trabalho tático, desta vez em campo reduzido. Por fim, os atletas trabalharam finalizações.

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X BAHIA

22ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Maião, Mirassol;

📺 Onde assistir Mirassol x Bahia: Premiere;

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa (CE);

🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC);