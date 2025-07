Vice de João Fonseca em março tenta feito inédito neste sábado

Bublik decide o título de Kitzbuhel contra o francês Cazaux

Foto: Fabrice COFFRINI / AFP Finalista em Kitzbuhel, Alexander Bublik foi campeão em Gstaad, na Suíça

Aos 28 anos, Alexander Bublik não cansa de se reinventar em 2025. Caso confirme o favoritismo e derrote o francês Arthur Cazaux (100º do mundo, de 22 anos), neste sábado, às 9h30 (de Brasília), na decisão do ATP 250 de Kitzbuhel, o cazaque, pela primeira vez na carreira, vencerá o terceiro torneio na mesma temporada. Vale lembrar que, em março, o atual número 30 do mundo perdeu para João Fonseca a final do Challenger de Phoenix.

Por ter chegado à decisão austríaca, o tenista do Cazaquistão já garante um salto de 3 posições no ranking. Na sexta, o principal favorito derrotou o algoz do brasileiro Thiago Wild, o holandês Boltic Van de Zandschulp (vídeo abaixo).

O duelo deste sábado será o terceiro entre Bublik e Cazaux. Nos dois primeiros, o cazaque levou a melhor: na segunda rodad de Wimbledon, em 2024, e semana passada, na semifinal do ATP 250 de Gstaad, na Suíça.

Aliás, no último domingo, o habilidoso e por vezes surpreendente cazaque ergueu seu primeiro troféu no saibro na carreira. Mês passado, o número 30 do mundo triunfou na grama do ATP 500 de Halle, na Alemanha, repetindo o feito de 2023. Seus outros títulos foram em Montpellier (quadra rápida, em 2024 e 2022), Antuérpia (rápida).

Domingo, João Fonseca conhece rival de estreia

Neste domingo (27), será definido o rival de estreia de João Fonseca no Masters 1000 de Toronto, no Canadá. O número 1 do Brasil e 47 do ranking vai enfrentar, na segunda-feira, sem horário definido ainda, um jogador que sairá do qualifying.

Caso passe pela estreia, João Fonseca terá pela frente, na segunda rodada, o 32º favorito, Matteo Arnaldi, 44º do mundo, de 24 anos, em confronto inédito. O italiano vem de três derrotas seguidas na temporada: para o compatriota Flavio Cobolli (26º), na segunda rodada de Roland Garros, diante do anfitrião Jan-Lennard Struff (103º), na estreia do ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, e para o holandês Boltic Van de Zandschulp (92º), na rodada inaugural de Wimbledon.

Se vencer duas partidas, o número 1 do Brasil poderá enfrentar o principal cabeça de chave de Toronto e campeão de 2017, o alemão Alexander Zverev, terceiro melhor tenista da atualidade.

O tenista da Alemanha estreia contra o vencedor da partida entre o australiano Adam Walton e o francês Benjamin Bonzi.

