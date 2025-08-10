Vidente faz alerta para duelo entre gigantes no Brasileirão: ‘Estar atento’

Luiz Filho previu Vasco x Atlético-MG

Foto: Divulgação/ CBF Troféu do Brasileirão

O tarólogo Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, fez uma leitura para o confronto entre Vasco e Atlético-MG, válido pela 20ª rodada do Brasileirão, neste domingo (10), às 16h (de Brasília). A análise indicou leve favoritismo para a equipe carioca, desde que mantenha constância ao longo dos 90 minutos.

De acordo com Luiz, o Vasco foi representado pela carta “O Mago”, que simboliza iniciativa, criação de oportunidades e capacidade de reverter cenários adversos. Segundo ele, essa energia positiva pode favorecer o time se houver organização e concentração.

– O Mago mostra habilidade para transformar energia em resultado. Se o Vasco mantiver o ritmo e não se perder no meio do caminho, tem boas chances de sair vitorioso – explicou.

O Atlético-MG surgiu na leitura com o “2 de Copas”, carta associada a crescimento e confiança coletiva. No entanto, o tarólogo destacou que a energia também aponta para oscilações e momentos de desconexão, especialmente no meio-campo e na marcação.

– Há um clima de união no elenco, mas é preciso cuidado para não se desligar em momentos decisivos. O jogo exige atenção total – alertou.

A carta que representou o panorama geral do confronto foi a “Rainha de Paus”, que, segundo Luiz, traz equilíbrio e intensidade para o duelo. Ela reforça que as duas equipes terão de adotar postura ativa e responder rapidamente às investidas adversárias.

Apesar de a previsão apontar uma pequena possibilidade de empate, o tarólogo indicou que as cartas favorecem o Vasco na partida do Brasileirão.

– Vejo as cartas do Vasco um pouco melhores, desde que consiga manter constância e aproveitar as oportunidades criadas. Para o Atlético reverter esse cenário, será preciso reduzir oscilações e estar atento às nuances da partida – concluiu.