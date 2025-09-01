Vitinho se destaca na defesa e se credencia por avaliação na Seleção Brasileira

Lateral-direito do Botafogo terá primeira oportunidade com o grupo principal

Foto: Vítor Silva/Botafogo Vitinho, do Botafogo, foi convocado para a Seleção

TERESÓPOLIS — A Data Fifa para os dois últimos jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias tornou-se muito especial para um dos destaques do Brasileirão 2025: Vitinho, lateral-direito do Botafogo, convocado após corte de Vanderson, do Monaco. Este será a primeira chance com a grupo principal da Amarelinha.

O jogador vive o auge da carreira. Contratado junto ao Burnley, da Inglaterra, no segundo semestre do vitorioso 2024 do Botafogo, o camisa dois despontou e empilha ótimas atuações. Destaque para o poder de marcação, que o credenciou à vaga aberta.

Vitinho teve, sob os olhares de Carlo Ancelotti, uma de suas principais exibições pelo Alvinegro, comandado por Davide, filho de Carlo. Na vitória por 1 a 0 sobre a LDU, na ida das oitavas de final da Libertadores, o lateral foi o melhor em campo, evitando o pior dentro do Nilton Santos — na volta, os equatorianos venceram por 2 a 0 e avançaram.

Seleção é merecimento

A convocação é uma conquista para o jogador, que viu no projeto da SAF os holofotes para deixar a Europa e brilhar no Brasil para chegar até a Seleção. Ele disputará vaga com Wesley, atualmente na Roma, da Itália, que até o primeiro semestre deste ano foi destaque no Flamengo.

— Eu fico feliz, é uma conquista. Quando eu vim para o Brasil, eu e minha família decidimos vir por conta da Seleção Brasileira. A gente sabe da relação do Botafogo com a Seleção, e eu fico feliz por ser mais um a representar o Botafogo e a Seleção — disse Vitinho, após a goleada do Botafogo sobre o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão.

Vitinho já representou o país pela Seleção, mas no sub-20, no ciclo de 2016 a 2019. Foram quatro partidas disputadas: amistosos em 2016 e 2018 contra e Equador e Chile, respectivamente, e duas pelo Sul-Americano da categoria, em 2019, contra Chile e Argentina.

A Seleção Brasileira treina na Granja Comary de olho no duelo com o Chile, no Maracanã, nesta quinta-feira (4), e com a Bolívia, em El Alto, no dia 9.