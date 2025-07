Yan Couto, do Borussia, projeta quartas contra Real: ‘Um dos melhores times do mundo’

Após eliminar o Monterrey, do México, o Borussia Dortmund já pensa nas quartas de final

Yan Couto dá entrevista ao fim do jogo contra o Monterrey

Após eliminar o Monterrey, do México, o Borussia Dortmund começa a se preparar para a pedreira que serão as quartas de final: o poderoso Real Madrid no próximo sábado (5), às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey, pelo Mundial de Clubes da Fifa.

Yan Couto, lateral brasileiro do time alemão, projetou o que será esse reencontro que não tem sido nada bom para o clube auvirrubro, visto que, os dois últimos jogos foram derrotas, sendo uma delas pela final da Champions 23/24.

— É sempre um jogo difícil. É o Real Madrid, um dos melhores times do mundo. Eu os enfrentei bastante, quando estava no Girona. Nesta temporada, pela Champions, eu não estava presente por conta de uma lesão, mas agora nós vamos estudar, treinar. Por mais que seja um novo treinador, os atletas são praticamente os mesmos — afirmou.

Do outro lado do confronto, o Real Madrid despachou a Juventus de Turim por 1 a 0, com gol solo de Gonzalo García, já na segunda etapa da partida, em Miami.

