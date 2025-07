Jude Bellingham ficará afastado por 12 semanas após cirurgia no ombro

De acordo com comunicado do Real Madrid, o atleta ‘passou por uma intervenção cirúrgica bem-sucedida’, e ‘inicia agora um período de reabilitação antes de retornar às atividades de recuperação’

Reprodução/Instagram/@judebellingham Jude Bellingham pode perder oito jogos do Campeonato Espanhol e dois da Champions League



O meio-campista inglês Jude Bellingham passou por cirurgia no ombro nesta terça-feira (15). De acordo com comunicado do Real Madrid, o atleta “passou por uma intervenção cirúrgica bem-sucedida devido a uma luxação recorrente no ombro esquerdo”. Ainda segundo a nota da equipe, Bellingham “inicia agora um período de reabilitação antes de retornar às atividades de recuperação”. O clube merengue acredita que perderá o jogador de 10 a 12 semanas, segundo a imprensa espanhola, o que resultaria na ausência do atleta inglês em oito partidas do Campeonato Espanhol e duas da Champions League.

Bellingham deslocou o ombro no empate por 0 x 0 com o Rayo Vallecano em novembro de 2023. Desde então, o inglês vem usando uma proteção no ombro para suportar dores, já que optou por não operar para não prejudicar o Real Madrid e a seleção da Inglaterra. O jogador já havia comunicado a decisão de operar logo após o Mundial de Clubes.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Real Madrid foi eliminado na quarta-feira (16) para o Paris Saint-Germain. “Vou operar o ombro poucos dias depois da Copa, espero que a gente chegue até a final. Estou perdendo a paciência e só quero que isso termine. A equipe médica tem sido incrível”, afirmou Bellingham depois da partida contra o Pachuca, na fase de grupos.

*Com informações da AFP