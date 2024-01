Justiça anula acusação de Cuca em caso de estupro na Suíça

Caso veio à tona em 2023 após a defesa do treinador ter solicitado a reabertura do processo

PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Cuca deixou de ser técnico do Corinthians após dois jogos



A Justiça Suíça anulou a condenação do técnico de futebol Alexi Stival, conhecido como Cuca, na qual ele era acusado de ter estuprado uma menor em 1987. A defesa do treinador solicitou um novo julgamento no ano passado, após ter considerado que Cuca foi julgado sem representação legal e em função de irregularidades no processo. O caso teria acontecido após a vitória do Grêmio contra o Benfica na cidade de Berna, na Suíça, no Hotel Metropole de Berna, onde estavam hospedados os jogadores Cuca, Henrique Etges, Fernando Castoldi e Eduardo Hamester. Uma menor de 13 anos e mais dois amigos teriam ido ao quarto dos jogadores para pedir autográfos, mas ela alegava que havia sido abusada sexualmente após os amigos deixarem o local.

Os jogadores foram soltos após um mês de prisão e retornaram ao Brasil. Em 1989, Cuca, Henrique e Eduardo foram condenados a 15 meses de prisão e uma multa de US$ 8.000 por “fornicação com crianças” e “coerção”. Fernando, por sua vez, foi considerado cúmplice e recebeu uma pena de 3 meses e multa de US$ 4.000. No entanto, os jogadores não cumpriram as penas, que prescreveram em 1997 ou 2004, dependendo da interpretação legal. Após o anúncio de Cuca como treinador do Corinthians em abril de 2023, o caso voltou à tona com força total. Protestos intensos nas redes sociais e do time feminino do clube levaram à saída do treinador após apenas dois jogos.

Cuca sempre afirmou ser inocente, alegando que tinha apenas uma “vaga lembrança” do ocorrido e que havia sido julgado à revelia. Após toda a controvérsia e a saída de Cuca do Corinthians, sua defesa solicitou a reabertura do caso e um novo julgamento, alegando que ele havia sido condenado à revelia e poderia ser inocentado. Em novembro, a solicitação foi acatada, mas, devido à prescrição das penas, a Justiça extinguiu o processo sem uma reavaliação dos fatos em si. Cuca recebeu uma indenização estatal no valor de R$ 55 mil.