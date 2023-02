Justiça da Itália pede que Robinho cumpra pena no Brasil

Ex-jogador foi condenado a nove anos por estupro coletivo no país europeu

Atlético-MG/Divulgação Ex-jogador Robinho pode ser preso no Brasil



A Justiça da Itália pediu para que Robinho cumpra a pena de prisão no Brasil. O ex-jogador foi condenado a nove anos por estupro coletivo no país europeu. De acordo com o portal Uol Esportes, a solicitação foi enviada ao governo brasileiro em 31 de janeiro por meio de canais diplomáticos. No documento, a Justiça italiana lembra do pedido de extradição de Robinho, que foi negado em novembro do ano passado. O artigo 5 da Constituição Federal proíbe a extradição de cidadãos brasileiros. “O governo italiano pede que o caso seja submetido a competente autoridade judiciária brasileira para que autorize, conforme a lei brasileira, a execução da pena de nove anos de reclusão infligida a Robson de Souza pela sentença do Tribunal de Milão em data de 23 de novembro de 2017, que tornou-se definitiva em 19 de janeiro de 2013”, diz um trecho do documento, divulgado pelo Uol. Em janeiro, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o ex-atleta pode ser preso aqui no Brasil. “A própria Constituição brasileira proíbe a extradição de brasileiros natos. Agora, pode, em tese, haver este cumprimento de pena, mas é algo a ser examinado posteriormente quando isso efetivamente tramitar”, explicou.