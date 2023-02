Cristiano Ronaldo brilha com assistências, Al Nassr vence e retoma liderança do Saudita

Craque português já participou de sete gols desde que foi contratado pelo time do Oriente Médio

Reprodução/Twitter/@AlNassrFC Cristiano Ronaldo deu duas assistências em vitória do Al Nassr



Cristiano Ronaldo voltou a brilhar na Arábia Saudita nesta sexta-feira, 17, na vitória do Al Nassr por 2 a 1 sobre o Al Taawon, pela 17ª rodada do campeonato nacional. Desta vez, o craque deu duas assistências para Abdulrahman Ghareeb e Abdullah Madu, sendo fundamental para a construção do resultado. O meio-campista espanhol Álvaro Medrán marcou o único gol dos visitantes. Agora, o astro português soma 5 tentos e dois passes para gols desde que chegou no futebol do Oriente Médio. Seu time, por sua vez, chegou aos 40 pontos na liga, retomando a liderança – Al Ittihad e Al Shabab possuem a mesma pontuação, mas ficam atrás no critério de desempate.