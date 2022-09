Kipchoge supera a própria marca e bate recorde mundial na Maratona de Berlim

Queniano completa percurso em 2h01m09 e supera em meio minuto o tempo estabelecido por ele em 2018; ‘Nos curvamos diante de você’, escreveu a organização da prova nas redes sociais

Tobias SCHWARZ / AFP Eliud Kipchoge bateu o recorde mundial da maratona neste domingo, 25, em Berlim



Eliud Kipchoge provou, neste domingo, 25, que é o maior maratonista da história. O queniano correu a Maratona de Berlim em 2h01min09, bateu o recorde mundial em meio minutos e superou a marca que havia sido estabelecida por ele mesmo em 2018, no mesmo percurso. Com a vitória na edição deste ano, Kipchoge se igual ao etíope Haile Gebrselassie como o maior vencedor da história da prova que acontece na Alemanha. Haile venceu as edições de 2006, 2007, 2008 e 2009. Antes da largada, o queniano preferiu não se comprometer com o tempo, mas deixou um recado: “Sempre digo, se você quer se superar, venha para Berlim”. “Duas palavras: recorde mundial. Uma palavra: GOAT [sigla para Greatest of All Time, ou seja, o maior de todos os tempos, em tradução livre]. Um nome: Eliud Kipchoge. Ele veio, falou humildemente, fez um espetáculo que contaremos aos nossos netos. Obrigado, campeão da BMW BERLIN-MARATHON 2022, recordista mundial em 2:01:09. Nós nos curvamos diante de você”, escreveu a organização da prova nas redes sociais.

Agora, o bicampeão olímpico atrai expectativas para baixar a marca de duas horas em uma prova oficial. Em 2019, ele completou uma maratona em Viena, na Áustria, com o espetacular tempo de 1h59m40, mas a marca não foi homologada porque o evento não cumpria as regras da Federação Internacional. À época, ele realizou o percurso auxiliado por “coelhos”, atleta contratado para marcar o ritmo dos demais competidores. “Corro para provar que não existe limite para a raça humana. Estou muito feliz em ter entrado para a história. Espero que, depois de hoje, mais pessoas consigam completar uma maratona em menos de 2h”, disse na ocasião.