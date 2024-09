Laura Pigossi e Thiago Wild são eliminados na primeira rodada de Torneio na Eslovênia

Tenista brasileira enfrentou a italiana Nuria Brancaccio, que está classificada como 230ª do mundo, e perdeu por 2 sets a 0; essa é a quarta vez que ela é eliminado na primeira rodada

Laura Pigossi, que ocupa a 135ª posição no ranking mundial e é a sexta cabeça de chave do Torneio de Ljubljana, foi eliminada logo na primeira rodada da competição. A tenista brasileira enfrentou a italiana Nuria Brancaccio, que está classificada como 230ª do mundo, e perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 em ambos os sets. A partida teve uma duração de 2 horas e 1 minuto. Durante o confronto, Pigossi teve dificuldades em converter suas oportunidades, conseguindo apenas 4 quebras em 11 chances. Em contrapartida, Brancaccio foi mais eficiente, quebrando o saque da brasileira em 6 das 7 oportunidades que teve. Essa derrota marca a quarta vez consecutiva que Pigossi é eliminada na primeira rodada de um torneio. Por outro lado, Thiago Wild, que é o segundo melhor tenista do Brasil e ocupa a 98ª posição no ranking, também não teve um bom desempenho em sua estreia no Challenger de Szczecin. Ele enfrentou o francês Gabriel Debru, que está classificado como 276º do mundo, e acabou sendo derrotado por 2 sets a 0. As parciais da partida foram de 6/3 e 7/6, com um tiebreak decidido em 7/5.

