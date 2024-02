Lázaro treina pela primeira vez com o Palmeiras

Atacante entra como reforço para o clube comandado por Abel Ferreira

O atacante Lázaro, recém-apresentado como reforço do Palmeiras, já participou de seu primeiro treino neste sábado, 10, com a equipe e está disponível para o técnico Abel Ferreira. O jogador teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário na quinta-feira e agora está apto para o próximo compromisso do time. Lázaro expressou sua felicidade em treinar com o grupo e afirmou que está disposto a trabalhar duro para evoluir tanto dentro quanto fora de campo. O atleta chega ao clube por empréstimo do Almería, da Espanha, até o final de 2024, com opção de compra e extensão da cessão. O Palmeiras, atual bicampeão estadual e líder do Grupo B no Campeonato Paulista, está invicto há 11 jogos. Essa sequência invicta é a mais longa entre os times da Série A do Brasileirão deste ano. No Campeonato Paulista, o Palmeiras não perde há 32 jogos na fase de grupos, com 24 vitórias e oito empates. A última derrota ocorreu em abril de 2021 contra a Inter de Limeira.

