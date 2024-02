Rei Charles III agradece mensagens de apoio após diagnóstico de câncer

Monarca já está em tratamento e afastado de suas obrigações públicas

ADRIAN DENNIS / AFP Rei Charles III da Grã-Bretanha acena ao sair, com a rainha Camilla da Grã-Bretanha, da Clínica de Londres, em Londres



O rei Charles III, de 75 anos, agradeceu neste sábado, 10, as mensagens de apoio recebidas após ter sido diagnosticado com câncer na semana passada. Esta é a sua primeira declaração sobre o caso desde que a notícia veio à tona. “Gostaria de expressar meu mais sincero agradecimento pelas numerosas mensagens de apoio e bons desejos que recebi nos últimos dias”, disse. “Como todos que enfrentaram o câncer sabem, esses pensamentos tão amáveis são o maior consolo e encorajamento”, complementou. Na mensagem, ele aproveitou para enfatizar que é “igualmente esperançoso” ouvir como tem crescido a preocupação com a doença desde que divulgou seu diagnóstico. O monarca também declarou que é muito grato às orgainzações que apoiam pacientes com câncer e suas famílias, no Reino Unido e no mundo. O rei já está em tratamento e afastado de suas obrigações públicas por tempo indeterminado.

*Com informações da Agence France-Presse