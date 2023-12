LeBron James brilha com 40 pontos e Lakers encerram sequência de derrotas na NBA

Time de Los Angeles bateu o Oklahoma City Thunder por 129 a 120 na noite deste sábado, 23

Zach Beeker / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP Astro do Lakers anotou 40 pontos, pegou sete rebotes e deu sete assistências



Em uma partida crucial para o Los Angeles Lakers, LeBron James foi o destaque na vitória sobre o Oklahoma City Thunder por 129 a 120. Após quatro derrotas consecutivas, o time californiano estava desesperado por uma vitória e contou com uma atuação inspirada do veterano jogador, que completará 39 anos na próxima semana. “King James” comentou sobre a pressão que a equipe estava enfrentando e afirmou que momentos de desespero exigem medidas desesperadas. O astro liderou seus companheiros em quadra e anotou 40 pontos, convertendo 13 de 20 arremessos. Além disso, ele contribuiu com sete rebotes e sete assistências, mostrando sua versatilidade. Do lado do Oklahoma, Shai Gilgeous-Alexander tentou comandar uma reação no final da partida, anotando 34 pontos e fazendo sete assistências. No entanto, a defesa sólida dos Lakers prevaleceu e garantiu a vitória.

Em outra partida importante da rodada, o Minnesota Timberwolves venceu o Sacramento Kings por 110 a 98, assumindo a liderança da Conferência Oeste. Anthony Edwards foi fundamental para a vitória, marcando 34 pontos e distribuindo dez assistências. Já Rudy Gobert contribuiu com 21 pontos e 17 rebotes, controlando o jogo nos momentos de equilíbrio.O Memphis Grizzlies também teve motivos para comemorar, conquistando a terceira vitória consecutiva desde o retorno de Ja Morant. O armador foi o destaque na vitória por 125 a 119 sobre o Atlanta Hawks, com 30 pontos, 11 assistências e seis rebotes. Desmond Bane também teve uma atuação destacada, marcando 37 pontos.Confira os resultados da noite de sábado e os jogos desta segunda-feira na NBA.