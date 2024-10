Prazo de inscrição para vestibular da USP se aproxima de data limite

A primeira fase da prova será realizada no dia 17 de novembro; já a segunda fase está agendada para os dias 15 e 16 de dezembro

Candidatos fazem a prova da Fuvest, na Faculdade de Economia e Administração, na USP, em São Paulo (SP). (São Paulo (SP), 23.11.2008. Foto de Eduardo Anizelli/Folhapress) As provas do vestibular Fuvest 2025 estão programadas para ocorrer em duas fases



Os estudantes que desejam se inscrever no vestibular da USP (Universidade de São Paulo) têm até as 23h59 desta terça-feira, dia 8, para garantir sua participação. A taxa de inscrição é de R$ 211, a menos que o candidato tenha solicitado isenção e não tenha obtido sucesso. A Fuvest alerta sobre a possibilidade de fraudes em sites que imitam a página oficial de inscrições. Neste vestibular, a USP disponibiliza um total de 8.147 vagas, sendo 4.888 destinadas à ampla concorrência. Além disso, há 2.053 vagas reservadas para alunos de escolas públicas e 1.206 para aqueles que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. Também estão disponíveis 1.500 vagas para o Enem-USP e outras 1.500 para o Provão Paulista Seriado.

Os candidatos têm a opção de escolher uma única carreira e até quatro cursos, com exceção da área de música, onde é permitido se inscrever em apenas um curso. Ao todo, a USP oferece 184 cursos de graduação, distribuídos em 43 campi. Para realizar a inscrição online, o candidato deve acessar a página específica, preencher um formulário com dados pessoais, anexar uma foto, indicar se necessita de condições especiais, selecionar a carreira e os cursos desejados, além de responder a um questionário socioeconômico. Após completar essas etapas, um boleto para o pagamento da taxa de inscrição será gerado.

As provas do vestibular Fuvest 2025 estão programadas para ocorrer em duas fases. A primeira fase será realizada no dia 17 de novembro e contará com 90 questões de múltipla escolha. Já a segunda fase está agendada para os dias 15 e 16 de dezembro, com questões discursivas e uma redação. O cronograma da Fuvest 2025 é o seguinte: as inscrições vão de 19 de agosto até 8 de outubro, com a data limite para o pagamento da taxa também em 8 de outubro. A primeira fase das provas será no dia 17 de novembro, enquanto a segunda fase ocorrerá nos dias 15 e 16 de dezembro. O resultado final será divulgado em 24 de janeiro de 2025.

