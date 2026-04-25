Lesão de Estêvão acende alerta às vésperas da Copa do Mundo

O jogador é o artilheiro da equipe desde que Ancelotti estreou no comando da seleção

SAMEER AL-DOUMY / AFP Atacante brasileiro número 20, Estevão, comemora após marcar o primeiro gol do Brasil de pênalti



A grave lesão de Estêvão no Chelsea acendeu o sinal de alerta no Brasil, elevando o risco de a Seleção perder um jogador fundamental, vital para o elenco montado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, às vésperas da Copa do Mundo na América do Norte.

Estêvão, que acaba de faser 19 anos, é o artilheiro da equipe desde que Ancelotti estreou no comando da seleção, em junho de 2025, tendo marcado cinco gols em sete partidas.

O veloz atacante, revelado nas categorias de base do Palmeiras, teve que deixar o campo com apenas 16 minutos de jogo na partida em que o Chelsea foi derrotado por 1 a 0 pelo Manchester United, na Premier League, no último sábado.

Ele sofreu uma ruptura no músculo posterior da coxa direita.

Ancelotti deve anunciar no dia 18 de maio sua lista final de 26 convocados para a Copa do Mundo, que será realizada entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Rodrygo, do Real Madrid, já foi descartado devido a uma lesão. Estêvão terá o mesmo destino?

Esperança

Segundo a imprensa brasileira, Estêvão descartou a possibilidade de passar por uma cirurgia, como costuma ocorrer em lesões como a que sofreu, e optará, em vez disso, por um tratamento conservador, na tentativa de conseguir disputar a Copa.

João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras, o conhece desde que ele era um menino e destaca sua força mental.

“Se a parte médica é a esperança para ele, ele vai fazer de tudo para que isso aconteça”, disse ele à AFP na sexta-feira (24), no centro de treinamento do time alviverde, berço de talentos como Endrick e o próprio Estêvão.

“Uma das coisas é a cabeça dele. É sempre acreditar (…) Quando ele tinha 15 ou 16 anos, a gente falava: ‘vou colocar você ali para treinar contra o Piqueres’. Ele respondia: ‘treinar? Eu vou ficar lá’ [no time principal]”, conta o dirigente.

“Ele acredita muito nele”, acrescenta.

No entanto, a perspectiva não é boa. Calum McFarlane, técnico interino do Chelsea após a demissão de Liam Rosenior, confirmou a má notícia em relação a Estêvão na sexta-feira: “Infelizmente, ele não jogará mais conosco nesta temporada”.

“Tenho certeza de que ele tem grandes esperanças (…), mas não sei”, disse McFarlane ao ser questionado sobre as chances de Estêvão de se recuperar a tempo para jogar na Copa do Mundo.

“Ele sempre quer jogar, ele quer fazer gol, ele quer estar no habitat natural dele, que é o campo”, destaca João Paulo.

Saudade

Estêvão despontava como um dos principais trunfos do Brasil em sua busca pelo tão sonhado hexacampeonato mundial.

“O moleque é diferenciado”, disse à AFP Júnior Boesing, um torcedor de 36 anos vestindo a camisa do Palmeiras, antes de uma partida de seu time.

Ele o considera um jogador que “vai fazer diferença e tem que ir” e recorda com carinho sua passagem pelo clube, que deixou em meados do ano passado para se juntar ao Chelsea.

“Foi bom de ver jogar… E dá saudade, viu?”, suspira o torcedor.