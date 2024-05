Lesionada, Julia Kudiess desfalcará seleção de vôlei na Olimpíada: ‘Me despeço desse ciclo’

Jogadora se machucou ainda no primeiro set, com apenas 10 minutos de jogo, durante a partida contra a Sérvia, neste domingo (19)

Montagem: Instagram/@juliakudiess A atleta iniciará tratamento fisioterápico e voltará a Belo Horizonte



A central Julia Kudiess vai desfalcar a seleção brasileira feminina de vôlei na Olimpíada de Paris-2024. A jogadora sofreu uma lesão durante a partida contra a Sérvia, no domingo, pela Liga das Nações, e não terá condições de voltar ao time a tempo de competir na capital francesa. Julia se “despediu” do atual ciclo olímpico pelas redes sociais. “Hoje eu me despeço desse ciclo tão especial que marca minha vida! A minha gratidão é eterna a todos que acreditaram em mim, torceram e estiveram ao meu lado! Estarei torcendo muito para esse time e principalmente pelas mulheres incríveis que tenho o prazer em partilhar a quadra”, afirmou. A central sofreu uma entorse no joelho durante a vitória sobre a Sérvia, atual campeã mundial, na última partida da primeira semana da Liga das Nações.

Julia se machucou ainda no primeiro set, com apenas 10 minutos de jogo. Após finalizar um ponto, ela caiu de mal jeito ao pisar na base da cadeira do árbitro. Com dores no local, acabou deixando a partida logo na sequência. Ela chorou no banco de reservas e contou com o apoio da torcida, que gritou seu nome no intervalo. “Deus está no comando, sigo sonhando e agora vou focar na minha recuperação para voltar o mais rápido possível! Obrigada por tudo, vocês são muito especiais!”. Em comunicado, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) informou que os exames mostraram uma lesão ligamentar do joelho e microfratura do platô tibial. “A atleta iniciará tratamento fisioterápico e voltará a Belo Horizonte, onde será avaliada para definição do tratamento, em conjunto com os médicos de seu clube.”

Julia é uma das principais centrais da seleção brasileira. E era forte candidata a estar na lista do técnico José Roberto Guimarães para a disputa da Olimpíada de Paris-2024, que começa no dia 26 de julho. Sem a jogadora de 21 anos, a delegação brasileira viaja nesta segunda-feira (20) para Macau, na China, para iniciar o período de adaptação para os duelos da segunda semana da Liga das Nações. Na primeira semana, sempre no Maracanãzinho, a seleção feminina saiu invicta com quatro vitórias sobre Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos e Sérvia. Além do Brasil, outro país que permanece 100% após a primeira semana é a Polônia. O próximo jogo será contra o Japão, no dia 28.

*Com informações do Estadão Conteúdo