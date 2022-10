Lewandowski decide e Barcelona derrota o Mallorca pelo Espanhol

Com a vitória de 1 a 0, equipe da Catalunha assumiu provisoriamente a liderança da competição; polonês chega a 12 gols na temporada

Vincent West/Reuters Polonês anotou o único gol da partida e colocou o Barça, provisoriamente, na liderança do Espanhol



O polonês Robert Lewandowski anotou o único da vitória do Barcelona sobre o Mallorca, fora de casa, por 1 a 0, pelo Campeonato Espanhol. A partida foi disputada neste sábado, pela sétima rodada da competição nacional. O triunfo coloca os catalães na liderança provisória da competição, com 19 pontos. Agora, a equipe seca o Real Madrid, que enfrenta o Osasuna, neste domingo, 2. Se vencer, o time Merengue retoma a liderança. O Mallorca é o décimo, com oito pontos. O Barça volta a campo na terça-feira, 4, contra a Inter de Milão, pela Liga dos Campeões. Pelo Espanhol, o próximo compromisso é no próximo domingo, contra o Celta de Vigo, no Camp Nou. O time da Catalunha teve mais posse de bola que os mandantes: 72%. Mesmo assim, o Barça finalizou menos que os donos da casa. Porém, aos 19 minutos da primeira etapa, o artilheiro polonês recebeu um pelo passe de Ansu Fati, puxou para a direita e acertou uma bela finalização, marcando o único gol da partida. Agora, o polonês tem 12 gols no ano, sendo nove na competição nacional, na qual ele é artilheiro. Em uma tarde não tão inspirada, o Barcelona ainda contou com Ter Stegen, que fez pelo menos três defesas importantes, garantindo o triunfo dos catalães.