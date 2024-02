Lionel Messi pede desculpas aos fãs chineses por não jogar em Hong Kong

Torcedores ficaram desapontados com o não comparecimento do jogador

O craque argentino Lionel Messi emitiu um pedido de desculpas aos fãs chineses nesta segunda-feira, 19, após a controvérsia envolvendo sua ausência em uma partida de pré-temporada do Inter Miami em Hong Kong. Messi, que foi vaiado pelos torcedores presentes, decidiu esclarecer a situação afirmando que deseja jogar sempre e estar em todas as partidas. Ele negou veementemente que sua ausência estivesse relacionada a questões políticas, ressaltando sua relação positiva com a China ao longo de sua carreira. Os torcedores, que desembolsaram altas quantias para assistir ao jogo e ficaram desapontados com a ausência de Messi, expressaram sua frustração com vaias. O jogador, por sua vez, enfatizou que sempre teve uma relação próxima e positiva com a China, participando de diversos eventos, entrevistas e jogos no país ao longo dos anos.

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA