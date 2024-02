Atacante argentino Cristian Pavón é apresentado no Grêmio

Jogador fez estreia com gol e promete ser destaque no clássico

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Vice-presidente de futebol Antonio Brum, apresenta o atacante Cristian Pavon como novo reforço do Gremio para a temporada 2024



O atacante argentino Cristian Pavón foi apresentado oficialmente como reforço do Grêmio nesta segunda-feira, 19, após estrear com gol em partida no último sábado, 17. Pavón polemizou ao falar sobre o técnico Eduardo Coudet, seu ex-colega de trabalho no Atlético-MG, agora rival no Internacional. O jogador enfatizou que não é mais amigo de Coudet e que está focado em defender o Grêmio com afinco. A torcida gremista rapidamente se encantou com Pavón, que provocou o Internacional ao dizer que não considera mais Coudet um amigo, mas sim um rival. O argentino se mostrou empolgado com a rivalidade entre os clubes e afirmou estar pronto para dar o seu melhor em campo. O clássico entre Grêmio e Internacional, marcado para o próximo domingo, 25, promete ser acirrado. Pavón se mostrou feliz com a recepção no Grêmio e agradeceu ao clube pela oportunidade de vestir a camisa 21. O jogador destacou a confiança dos companheiros e do técnico Renato Gaúcho, que o colocou em campo no segundo tempo da estreia. Pavón revelou estar adaptado ao estilo de jogo da equipe e se colocou à disposição para ajudar no clássico.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA