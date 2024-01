Liverpool goleia Bournemouth e mantém liderança no Campeonato Inglês

Grandes destaques da partida foram Darwin Núñez e Diogo Jota, que marcaram dois gols cada

OLI SCARFF / AFP Apesar do placar elástico, o Liverpool encontrou dificuldades para superar o adversário, principalmente no primeiro tempo



O Liverpool continua firme na liderança do Campeonato Inglês e não dá espaço para que Manchester City e Arsenal se aproximem. Neste domingo, 21, a equipe venceu o Bournemouth por 4 a 0, no Vitality Stadium, em Bournemouth, pela 21ª rodada da competição. Os grandes destaques da partida foram Darwin Núñez e Diogo Jota, que marcaram dois gols cada. Com essa vitória, o Liverpool chegou aos 48 pontos, mantendo uma vantagem de cinco pontos em relação ao segundo colocado, Manchester City, Arsenal e Aston Villa. Já o Bournemouth permaneceu na 12ª posição, com 25 pontos. Apesar do placar elástico, o Liverpool encontrou dificuldades para superar o adversário, principalmente no primeiro tempo, quando a defesa do Bournemouth se mostrou sólida e criou a primeira oportunidade de gol, em uma tentativa frustrada de Tavernier.

Luis Díaz e Darwin Núñez tiveram boas chances, mas não conseguiram abrir o placar. O primeiro gol só saiu no segundo tempo, aos três minutos, quando Núñez tabelou com Díaz e acertou um belo chute de primeira. O Bournemouth tentou reagir, mas o Liverpool ampliou a vantagem aos 24 minutos, com Diogo Jota, que recebeu um passe de Gakpo e finalizou de primeira. O português ainda marcou o terceiro gol dez minutos depois, após duas tentativas. E para fechar a goleada, Darwin Núñez marcou o quarto gol, desviando a bola de carrinho após um cruzamento da direita. Além disso, no mesmo dia, o West Ham empatou em 2 a 2 com o Sheffield United, em um jogo marcado por duas expulsões, uma para cada lado, e um gol de pênalti dos donos da casa aos 58 minutos do segundo tempo, convertido por McBurnie. O West Ham ocupa a sexta posição, com 35 pontos, ainda fora da zona de classificação para os torneios europeus. Já o Sheffield United é o último colocado, com apenas dez pontos.