Liverpool perde lateral-direito por lesão no joelho

Trent Alexander-Arnold sofreu uma lesão no joelho e ficará afastado por algumas semanas, desfalque importante para o Liverpool

EFE/EPA/Vince Mignott Editorial Alexander-Arnold precisará de pelo menos três semanas para se recuperar



O Liverpool anunciou nesta terça-feira, 9, que o lateral-direito Trent Alexander-Arnold sofreu uma lesão no joelho durante a partida da Copa da Inglaterra contra o Arsenal no último domingo. O jogador de 25 anos jogou os 90 minutos, mas foi diagnosticado com uma leve ruptura do ligamento lateral do joelho. De acordo com o auxiliar técnico Pep Lijnders, Alexander-Arnold precisará de pelo menos três semanas para se recuperar.

Após passar por uma ressonância, foi confirmado que o lateral ficará afastado por algumas semanas. A expectativa é que ele retorne aos gramados em aproximadamente três semanas. No entanto, sua ausência já será sentida no jogo de ida das semifinais da Copa da Liga Inglesa contra o Fulham, que acontece nesta quarta-feira. A lesão de Alexander-Arnold é um duro golpe para o Liverpool, que está envolvido em quatro competições nesta temporada, incluindo o Campeonato Inglês e a Liga dos Campeões, além das copas nacionais. Até o momento, o lateral marcou dois gols e deu oito assistências, sendo peça fundamental no esquema tático da equipe.

Com a ausência de Alexander-Arnold, o técnico do Liverpool terá que buscar alternativas para suprir a falta do lateral-direito. A lesão também preocupa a seleção inglesa, já que o jogador é uma das opções para a posição na equipe nacional. Agora, resta aguardar a recuperação do atleta e torcer para que ele retorne aos gramados o mais breve possível.