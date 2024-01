Maquiagem de participante do ‘BBB 24’ derrete durante prova do líder e gera memes

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o rosto da comerciante com o rímel escorrido, enquanto o de Yasmin Brunet se mantém intacto

Reprodução/Globo Beatriz Reis é uma das participantes do "BBB 24"



A Prova do Líder do “BBB 24” teve um momento inusitado quando a maquiagem de Beatriz Reis “derreteu” durante a competição, gerando diversos memes nas redes sociais. Um vídeo que circula no antigo Twitter, agora chamado de X, mostra o rosto da comerciante com o rímel escorrido, enquanto Yasmin Brunet mantém sua maquiagem intacta. Os internautas não perderam a oportunidade de fazer piadas, comentando a diferença entre a maquiagem de luxo e a que é vendida no Brás. Além disso, houve pedidos para que Beatriz recebesse uma maquiagem à prova d’água. A prova em questão é de resistência e já está em andamento há mais de 11 horas. O vencedor garantirá a primeira liderança do programa. No entanto, tanto Beatriz quanto Yasmin Brunet desistiram na manhã desta terça-feira, 9. Beatriz tomou essa decisão após sofrer uma lesão no braço. Agora, apenas Maycon, Marcus, Matteus, Deniziane e Aline continuam na competição. O vencedor terá a responsabilidade de indicar um participante ao Paredão na próxima quinta-feira, 11. Além disso, o líder também ganhará o Poder do Não, que permitirá vetar a participação de um concorrente na próxima prova. A disputa está acirrada e os participantes estão determinados a conquistar essa liderança tão cobiçada. Resta aguardar para saber quem será o grande vencedor e qual será a estratégia adotada para a formação do Paredão.

