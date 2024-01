Liverpool vence Fulham e fica mais perto da final da Copa da Liga Inglesa

Clube vence por 2 a 1 e precisa apenas de um empate para garantir vaga na conclusão do campeonato

OLI SCARFF / AFP Liverpool se aproxima da final da Copa da Liga Inglesa



O Fulham abriu o placar no primeiro tempo, mas o Liverpool conseguiu uma virada e venceu por 2 a 1 no jogo de ida das semifinais da Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira, 10, em Anfield. Com esse resultado, os ‘Reds’ vão para Londres daqui a duas semanas com a vantagem de precisar apenas de um empate para garantir a vaga na final do torneio. Vale ressaltar que o Liverpool já conquistou o título da Copa da Liga Inglesa por nove vezes, sendo a última em 2022.

Na outra semifinal, o Middlesbrough venceu o Chelsea por 1 a 0 em casa na terça-feira e também vai para Stamford Bridge com vantagem no jogo de volta, que está marcado para o dia 23 de janeiro. O Liverpool está vivo em quatro competições, além da Copa da Liga. A equipe é líder do Campeonato Inglês após 20 rodadas, está classificada para as oitavas de final da Liga Europa e para a fase de 16-avos de final da Copa da Inglaterra.

Para o jogo desta quarta-feira, o técnico Jürgen Klopp fez várias alterações na equipe do Liverpool, já que o egípcio Mohamed Salah está se preparando com a seleção para a Copa Africana de Nações. Essas mudanças fizeram com que a equipe demorasse a se encontrar em campo, mas no segundo tempo o Liverpool conseguiu a virada e garantiu a vitória. Agora, o time tem a vantagem de jogar pelo empate na partida de volta em Londres.