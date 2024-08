Logan Sargeant é substituído por piloto argentino de 21 anos pela Williams até o fim da temporada da F-1

Franco Colapinto atualmente pilota na F2 e equipe inglesa já anunciou Carlos Sainz, da Ferrari, para 2025; Sargeant saí depois de diversos acidentes e resultados pouco empolgantes

A Williams anunciou nesta terça-feira (27) o argentino Franco Colapinto como substituto de Logan Sargeant até o fim da temporada de 2024 da Fórmula 1. Colapinto assume como piloto titular da equipe britânica no GP da Itália no final de semana. O argentino, de 21 anos, faz parte da academia de pilotos da Williams desde o início de 2023 e substituiu Sargeant no treino livre do GP da Inglaterra, em julho. Colapinto será o primeiro piloto argentino na F-1 em 23 anos e o segundo do país a correr pela Williams, depois de Carlos Reutemann. Gaston Mazzacane correu pela Prost em 2001. É uma honra fazer minha estreia na Fórmula 1 com a Williams. É disso que os sonhos são feitos”, afirmou Colapinto.”

“A equipe tem uma história incrível e uma missão de voltar à frente, da qual mal posso esperar para fazer parte.” A Williams agradeceu a Logan Sargeant “por seu trabalho árduo e contribuição nas últimas duas temporadas”, acrescentando que ele permanecerá na equipe e que irá apoiá-lo para continuar a carreira de piloto. A troca acontece após o acidente que tirou Sargeant do treino classificatório do GP da Holanda.

“Entrar na F1 no meio da temporada será uma enorme curva de aprendizado, mas estou pronto para o desafio e totalmente focado em trabalhar o máximo que puder com Alex (Albon) e a equipe para torná-lo um sucesso”, afirmou Colapinto. O chefe da Williams, James Vowles, afirmou que substituir um piloto no meio da temporada não é uma decisão fácil.

“Mas acreditamos que isso dá à Williams a melhor chance de competir por pontos no restante da temporada”, afirmou. “Acabamos de trazer uma grande atualização para o carro e precisamos maximizar todas as oportunidades de pontuação.” A Williams é a nona colocada entre as dez escuderias que disputam o campeonato, com 4 pontos, todos conquistados por Alex Albon.

“Também acreditamos no investimento em nossos jovens pilotos da nossa academia, e Franco terá uma oportunidade fantástica de demonstrar do que é capaz nas últimas nove etapas da temporada.” A Williams já anunciou o espanhol Carlos Sainz, atualmente na Ferrari, para a temporada de 2025.

