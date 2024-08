Cristiano Ronaldo receberá homenagem como maior artilheiro da Liga dos Campeões de todos os tempos

Atacante português conquistou a competição uma vez pelo Manchester e quatro pelo Real; até hoje, é o único jogador que marcou em três finais diferentes (2008, 2014 e 2017).

CR7 é o melhor marcador de todas as competições de clubes da Uefa (145 gols em 197 jogos) e o jogador com mais gols por seleções (130 gols em 212 jogos)



O atacante português Cristiano Ronaldo será homenageado na quinta-feira (29) pela Uefa, em Mônaco, como o maior goleador de todos os tempos da Liga dos Campeões da Europa, competição em que marcou 140 gols em 183 jogos. A Uefa anunciou que a entrega do prêmio por parte de seu presidente, o esloveno Alexander Ceferin, será realizada durante a cerimônia de abertura da temporada e o sorteio da Champions 2024-2025, a primeira em que a competição terá 36 clubes e não mais tem uma fase de grupos inicial. O jogador, atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, atingiu a marca dos 140 gols em mais de 18 anos de carreira no futebol europeu como jogador de Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus.

Ele supera o argentino Lionel Messi por 11 gols e o polonês Robert Lewandowski por 46, que o acompanham no topo da tabela de goleadores. O português foi o artilheiro da Liga dos Campeões em sete temporadas, mais do que qualquer outro jogador, e seus registros incluem os oito gols que marcou na campanha triunfal do United em 2007/08 e os 15 que marcou na conquista do terceiro título consecutivo do Real em 2017/18. Ele também detém o recorde de gols em uma única temporada, com 17 gols em 2013/14.

Cristiano conquistou a Champions uma vez pelo Manchester e quatro pelo Real. Até hoje, é o único jogador que marcou em três finais diferentes (2008, 2014 e 2017). Ele também detém o recorde de maior sequência de gols, tendo marcado em 11 jogos consecutivos, de junho de 2017 a abril de 2018, e possui oito hat-tricks. Cinco vezes vencedor da Bola de Ouro e três vezes Jogador do Ano da Uefa, CR7 é o melhor marcador de todas as competições de clubes da Uefa (145 gols em 197 jogos) e o jogador com mais gols por seleções (130 gols em 212 jogos).

Aleksander Ceferin, destacou que “Cristiano Ronaldo é uma das estrelas mais brilhantes da UEFA Champions League” e que “os seus extraordinários gols na competição parecem destinados a resistir ao teste do tempo, representando um desafio extraordinário para as gerações futuras”. “Sua excelência sustentada ao mais alto nível é uma prova de sua busca incansável por títulos individuais e coletivos. Ao longo de mais de duas décadas, ele evoluiu e aperfeiçoou continuamente seu jogo, mantendo ao mesmo tempo sua paixão por marcar e comemorar gols. Seu profissionalismo, ética de trabalho, dedicação e capacidade de brilhar no grande palco são qualidades que os jogadores de futebol de todo o mundo deveriam aspirar a imitar”, acrescentou. Além do craque português, o ex-goleiro italiano Gianluigi Buffon será homenageado com o prêmio Presidente da Uefa, após uma carreira com o maior número de internacionalizações de todos os tempos, 176.

*Com informações da EFE