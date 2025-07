Lucas Paquetá é inocentado da acusação de forçar cartões para beneficiar apostadores

Ele foi acusado de quatro supostas violações da Regra E5.1 da FA em relação à sua conduta durante as partidas do clube na Premier League contra Leicester em 12 de novembro de 2022, Aston Villa em 12 de março de 2023, Leeds United em 21 de maio de 2023 e Bournemouth em 12 de agosto de 2023.

Paquetá negou todas as acusações, e, após audiência, a comissão concluiu que não havia provas suficientes para confirmar a manipulação. Com isso, o jogador foi inocentado da acusação mais grave.

O jogador, por meio de suas redes sociais, se manifestou dizendo que ‘mantive minha inocência contra essas acusações gravíssimas’ desde o primeiro dia da investigação.

Veja nota da Federação Inglesa:

Uma Comissão Reguladora independente concluiu que as acusações de má conduta contra Lucas Paquetá, do West Ham United, por supostas violações da Regra E5 da FA não foram comprovadas.

Lucas Paquetá foi acusado de quatro supostas violações da Regra E5.1 da FA em relação à sua conduta durante as partidas do clube na Premier League contra o Leicester City em 12 de novembro de 2022; o Aston Villa em 12 de março de 2023; o Leeds United em 21 de maio de 2023; e o AFC Bournemouth em 12 de agosto de 2023.

Foi alegado que Lucas Paquetá buscou influenciar diretamente o andamento, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência dessas partidas, buscando intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem com as apostas.

Lucas Paquetá negou as acusações contra ele, e a Comissão Reguladora concluiu que elas não foram comprovadas após uma audiência.

A Comissão Reguladora considerou comprovadas as acusações de má conduta contra o jogador por supostas violações da Regra F3 da FA.

Lucas Paquetá foi acusado de duas violações da Regra F3 da FA em relação a supostas falhas no cumprimento de suas obrigações de responder a perguntas e fornecer informações à investigação da FA.

Lucas Paquetá negou as acusações contra ele, mas a Comissão Reguladora as considerou comprovadas após a audiência. A Comissão Reguladora decidirá sobre uma sanção apropriada para essas violações o mais breve possível.

A FA aguarda as razões por escrito da Comissão Reguladora em relação às suas decisões sobre as acusações e não fará mais comentários até então.