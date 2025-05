Bia Haddad é eliminada por Rybakina nas semis do WTA de Estrasburgo

A tenista brasileira agora viaja para Paris para competir em Roland Garros; ela enfrentará a americana Hailey Baptiste na primeira rodada

Martin KEEP / AFP Bia Haddad é a sul-americana em melhor posição no ranking mundial



A tenista brasileira Bia Haddad (23ª) foi eliminada pela cazaque Elena Rybakina nesta sexta-feira (23) nas semifinais do torneio WTA 500 de Estrasburgo, na França, com parciais de 7-6 (9/7), 1-6 e 6-2. Rybakina, atualmente na décima segunda posição do ranking feminino, buscará o troféu na cidade alsaciana contra a russa Liudmila Samsonova (19ª), que derrotou a americana Danielle Collins (46ª) por 6-4 e 6-2.

Bia Haddad, a sul-americana em melhor posição no ranking mundial, agora viaja para Paris para competir em Roland Garros, que começa no domingo (26). A tenista brasileira enfrentará a americana Hailey Baptiste na primeira rodada.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório