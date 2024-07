Lula celebra apelo de Mbappé por votos contra a direita nas eleições na França

Atacante do Real Madrid declarou que era “urgente ir votar” no domingo (7) após os resultados do primeiro turno das eleições legislativas, em que o partido liderado por Marine Le Pen saiu na frente

Montagem/Ricardo Stuckert/PR/Franck Fife/AFP 'Vocês viram a declaração do Mbappé?', perguntou Lula no X e destacou a importância de 'garantir a democracia'



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância de “garantir a democracia” frente à extrema direita, que quer ganhar as eleições legislativas na França no domingo (7), e saudou o apelo do craque francês Kylian Mbappé. “Vocês viram a declaração do Mbappé? Ele convocou o povo francês a não permitir que os fascistas, nazistas e a extrema direita governem a França. Porque ele sabe os problemas de ter extremistas no poder”, escreveu o mandatário no X na noite de quinta-feira (4). Mbappé, atacante do Real Madrid, declarou, em coletiva de imprensa ontem, que era “urgente ir votar” no domingo (7) após os “resultados catastróficos” do primeiro turno das eleições legislativas, no qual o partido de extrema direita Reagrupamento Nacional, liderado por Marine Le Pen, venceu com um terço dos votos. “Não podemos deixar o país nas mãos dessa gente, é realmente urgente (votar)”, insistiu o capitão da seleção francesa, sem mencionar o RN. Lula também falou da “importância das decisões políticas que garantem a democracia”.

O presidente brasileiro recordou as palavras de Raí, ídolo do São Paulo e PSG e campeão do mundo com a seleção de 1994, que pediu à população que parasse a direita na quarta-feira (3), durante um discurso na Praça da República de Paris. “Conheço bem a extrema direita, o melhor que sabem fazer é mentir. Os conheci no poder. A extrema direita no poder é o fim do mundo, o fim dos direitos humanos, do humanismo, da humanidade”, disse em francês o ex-jogador. “No Brasil, vivemos um pesadelo: quatro anos de misoginia, de homofobia, de preconceitos, de desmatamento. A extrema direita é ódio”, afirmou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Veja declaração do presidente Lula no X

Vocês viram a declaração do Mbappé? Ele convocou o povo francês a não permitir que os fascistas, nazistas e a extrema direita governem a França. Porque ele sabe os problemas de ter extremistas no poder. Também teve a declaração do Raí que eu vi hoje. Essa é a importância das… — Lula (@LulaOficial) July 5, 2024

Outro lado

As eleições legislativas na França também provocam reações nas fileiras de Bolsonaro. Um de seus filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), celebrou o resultado do primeiro turno no domingo passado. “Todas as pessoas normais estão na torcida pela vitória deles (do RN), o que representaria o início do resgate da França”, disse em uma mensagem republicada pelo seu pai no X.

Publicado por Carolina Ferreira

*Com informações da AFP