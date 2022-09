Luva de Pedreiro nega ter rompido com Falcão para fechar com novo empresário: ‘É mentira’

Segundo o jornalista Léo Dias, o baiano tinha a intenção de se livrar da lenda do futsal para ser agenciado pelo senegalês Khaby Lame, tik toker com mais seguidores do mundo

Reprodução/Instagram Luva de Pedreiro (esquerda) é agenciado por Falcão, lenda do futsal



Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, utilizou suas redes sociais na manhã desta quinta-feira, 15, para desmentir a informação de que só ameaçou encerrar a carreira de influenciador digital para romper com Falcão, seu atual empresário. Segundo o jornalista Léo Dias, do jornal “Metrópoles”, o baiano tinha a intenção de se livrar da lenda do futsal para ser agenciado pelo senegalês Khaby Lame, tik toker com mais seguidores do mundo. Já Luva de Pedreiro, por sua vez, desmentiu os boatos através de “Stories” publicados no Instagram. “Estão dizendo que Falcão não é mais o meu empresário… Que mentir é essa, parceiro? Léo Dias falou mentira. É fake news!”, disparou o jovem. Na última terça-feira, 13, vale lembrar, o influenciador apagou todas as suas postagens no Instagram, onde possui mais de 18 milhões de seguidores. No vídeo, o baiano afirmou que, após cumprir contratos, quer seguir sua vida longe da fama. “Apaguei os vídeos mesmo e parei. Vou viver minha vida normal daquele jeito. A equipe que estou é a melhor do mundo, tudo gente boa e faz parte da minha família, mas essa foi uma decisão minha”, disse, na ocasião. “Com as marcas que estou, vou concluir os trabalhos que fechei, mas, depois disso, não vou fazer mais vídeos”, finalizou.