Mafioso foragido há 11 anos festeja título do Napoli e acaba preso, diz polícia italiana

Vicente La Porta, de 60 anos, torcedor do atual campeão italiano, foi condenado a 14 anos de prisão por participar de um grupo especializado em evasão e fraude fiscal

Carlo Hermann / AFP Torcedores do Napoli festejando título italiano da equipe após 33 anos



O histórico título italiano conquistado pelo Napoli na última temporada, após 33 anos de jejum, ainda é bastante festejado por sua torcida. Em uma dessas celebrações, na Grécia, um dos homens mais procurados da Itália, o mafioso Vicente La Porta, de 60 anos, torcedor do atual campeão italiano, acabou preso nesta sexta-feira, 4. Ele estava foragido há 11 anos. A informação foi confirmada pela polícia italiana neste sábado, 5. As autoridades afirmam que ele possuí “vínculos estreitos” com a Camorra, máfia napolitana. Vicente foi condenado a 14 anos de prisão. Ele foi condenado a 14 anos de prisão por participar de um grupo especializado em evasão e fraude fiscal. A polícia disse que ele nunca se entregou durante o período e esperava o homem cometer um deslize. Foi na ilha grega de Corfu, justamente em uma celebração da conquista histórica do seu time do coração, que enfim a polícia conseguiu prendê-lo. “Sua paixão pelo futebol e pelo Napoli o traiu”, disse a polícia. “La Porta não conseguiu evitar celebrar a vitória”, complementa.

Ele foi reconhecido por uma foto em frente a um restaurante, onde o mafioso estava agitando um lenço azul e branco, cores do Napoli. O torcedor usava um boné de beisebol. Os investigadores estavam convencidos de que se tratava de La Porta e iniciaram as buscas junto com a polícia grega. A festa acabou quando La Porta foi parado por policias, quando andava em sua moto na última sexta-feira.

*Com informações da AFP