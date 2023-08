Papa Francisco se abstém de falar em guerras e improvisa discurso sobre Virgem Maria no Santuário de Fátima

O religioso preferiu não ler o discurso que tinha preparado por decisão própria, segundo o porta-voz do Vaticano, e também não fez oração pedindo paz, como previsto

EFE/EPA/ANTONIO COTRIM / POOL À tarde, o pontífice celebrará a vigília da Jornada Mundial da Juventude com jovens.



O papa Francisco visitou o Santuário de Fátima, em Portugal, durante viagem organizada para participar nos eventos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Lisboa. O pontífice chegou de papamóvel à esplanada do santuário, onde foi recebido por 200 mil pessoas, a maioria fiéis portugueses. Muitas famílias passaram a noite no local e entregaram os filhos ao líder religioso para que fossem abençoados. Depois de rezar o terço sentado diante da imagem de Fátima com seis reclusos de várias prisões portuguesas e 102 jovens doentes, sentados nas primeiras filas da capela onde, segundo a tradição católica, ocorreram as aparições à Irmã Lúcia e aos seus dois primos, Jacinta e Francisco, o papa fez um discurso improvisado em que perguntou à Virgem Maria: “Mãe, o que está me indicando, o que te preocupa?”

As aparições de Fátima estão intimamente ligadas a pontificados e conflitos, como a Irmã Lúcia revelou muitos anos depois, a Virgem Maria anunciou o fim da Primeira Guerra Mundial, o início da Segunda Guerra Mundial e pediu a “conversão” da Rússia. Apesar de o quarto mistério do rosário rezar pela paz, esperavam-se algumas palavras do papa sobre as guerras no mundo neste santuário onde já tinha estado em 2017, mas Francisco decidiu improvisar um discurso para falar da figura da Virgem que “está sempre” ao lado das pessoas. “Ela é a nossa senhora com pressa, que corre para estar perto de nós e se apressa porque é mãe e pede que Jesus seja seguido”, acrescentou.

O papa preferiu improvisar e não ler o discurso que tinha preparado para este sábado no Santuário de Fátima, em Portugal, por decisão própria, esclareceu o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, após o pontífice ter pulado e improvisado alguns discursos. “O papa decide mudar o seu discurso como pastor diante dos fiéis que estão à sua frente”, explicou Bruni, que esclareceu que não se trata de um problema de visão. O pontífice pediu aos fiéis que “perguntem a Maria: o que é que na minha vida te preocupa, o que é que na minha vida te comove, te interessa… e me indique”. Também estava previsto que o papa Francisco fizesse uma oração à Virgem Maria, na qual pediria paz, tal como fez na sua viagem de 2017, mas surpreendentemente também não a leu e concluiu a sua visita a Fátima saudando os fiéis, depois de três horas no santuário, onde chegou de helicóptero. À tarde, o pontífice celebrará a vigília da Jornada Mundial da Juventude com os jovens.

*Com informações da agência EFE