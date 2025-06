Maior favorita ao título, Bia Haddad cai na estreia em Nottingham

Foi a segunda competição da atleta nesta temporada de grama, em preparação para Wimbledon, que começa no dia 30 deste mês; a brasileira vinha de derrota na segunda rodada em Queen’s, em Londres

Martin KEEP / AFP Bia segue competindo em Nottingham



Principal favorita ao título em Nottingham, Beatriz Haddad Maia se despediu logo na estreia do torneio de nível WTA 250 disputado na Inglaterra, nesta terça-feira (17). A tenista número 1 do Brasil e 21ª do mundo caiu diante da norte-americana McCartney Kessler, 42ª do ranking, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 7/5 e 6/7 (3/7) e 7/5.

Foi a segunda competição de Bia nesta temporada de grama, em preparação para Wimbledon, que começa no dia 30 deste mês. A brasileira vinha de derrota na segunda rodada em Queen’s, em Londres, na semana passada. Ela segue competindo em Nottingham, onde foi campeã em simples e em duplas em 2022, agora somente na chave de duplas, ao lado da alemã Laura Siegemund. Nas oitavas de final, Kessler terá como adversária a chinesa Lin Zhu, apenas a 309ª do mundo, que derrotou a russa Aliaksandra Sasnovich por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/1.

Vindo de uma dura derrota de virada na semana passada, Bia Haddad iniciou sua estreia em Nottingham em bom ritmo e se impôs logo no primeiro game de serviço da adversária: 2/0. A vantagem, porém, durou pouco. A brasileira e a americana iniciaram uma série de quebras de saque, na qual Bia chegou a liderar por 3/1 e 4/2 antes de sofrer a virada por 7/5.

O segundo set contou com serviços mais estáveis de ambos os lados. O equilíbrio predominou nas trocas de bola, com break points salvos sem maior drama. Na reta final da parcial, Bia precisou de atendimento médico em quadra. Ela demonstrava desconforto na mão esquerda e trocou curativo num dos dedos. Mesmo assim, fechou por 7/6 (7/3).

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Mesmo ainda demonstrando incômodo, Bia voltou mais agressiva no set decisivo e conseguiu uma quebra no terceiro game, abrindo 3/1 na sequência. A vantagem, porém, voltou a diminuir. A americana cresceu na partida, igualou as ações e levou a definição para os momentos finais. A brasileira ainda resistiu, mas acabou tendo o saque quebrado no último game e perdeu a parcial por 7/5.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório