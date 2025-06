Justiça francesa investiga PSG após denúncia de assédio moral feita por ex-jogadora

Kheira Hamraoui afirma ter sido alvo de uma campanha contínua de humilhações, ameaças e assédio cibernético por parte de companheiras de time

FRANCK FIFE / AFP Kheira Hamraoui atualmente defende o Al-Shabab



O Ministério Público de Paris abriu uma investigação preliminar contra o Paris Saint-Germain após a denúncia de assédio moral feita pela ex-jogadora Kheira Hamraoui. A informação foi confirmada nesta terça-feira (17) por autoridades francesas. Segundo o comunicado, o procedimento judicial foi instaurado com base na queixa apresentada pela atleta em maio deste ano.

Hamraoui, que atualmente defende o Al-Shabab, da Arábia Saudita, afirma ter sido alvo de uma campanha contínua de humilhações, ameaças e assédio cibernético por parte de companheiras de time quando ainda vestia a camisa do PSG. A meia, com 41 partidas pela seleção francesa no currículo, sustenta ainda que o clube a afastou deliberadamente durante sua recuperação física, numa tentativa velada de forçá-la a deixar o elenco.

A tensão no vestiário ganhou contornos mais graves em novembro de 2021, quando Hamraoui foi brutalmente agredida com uma barra de ferro após um jantar com a também jogadora Aminata Diallo e outras colegas de equipe. O caso, que teve grande repercussão na França, ainda está sendo investigado pela Justiça. A relação entre as duas atletas se deteriorou desde então, com suspeitas sobre o envolvimento de terceiros no ataque.

Questionado pela imprensa francesa, o Paris Saint-Germain ainda não se pronunciou oficialmente sobre as acusações. O silêncio do clube alimenta a pressão pública sobre sua postura diante de denúncias que envolvem conduta de seus funcionários e ambiente interno.

Além de Hamraoui, outros atletas que passaram pelo PSG recentemente também têm feito críticas públicas ao clube. O atacante Kylian Mbappé, atualmente no Real Madrid, cobra o pagamento de 55 milhões de euros referentes a salários e bônus supostamente não quitados. A equipe jurídica do jogador chegou a acusar o clube de assédio, citando o tratamento que recebeu durante o impasse contratual que antecedeu sua saída. Já o meio-campista Adrien Rabiot, hoje na Juventus, declarou ter sido “ignorado e pressionado” na reta final de seu vínculo com os parisienses.

Enquanto isso, o PSG se prepara para enfrentar o Botafogo no Mundial de Clubes. O jogo será nesta quinta-feira (19), às 22h, no Rose Bowl. Na estreia, o time francês derrotou o Atlético de Madrid por 4 a 0.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório