Maior medalhista olímpica do Brasil, Rebeca Andrade é ovacionada em voo

Ginasta foi anunciada pelo piloto da aeronave em que viajava do Rio de Janeiro para São Paulo

Wander Roberto/COB 2024.08.03 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Ginástica Artística feminino. A brasileira Rebeca Andrade no pódio após garantir a medalha de prata na final do salto



A maior medalhista olímpica do Brasil, Rebeca Andrade, estava em um voo do Rio para São Paulo, na manhã desta terça-feira (13), quando foi anunciada pelo piloto aos demais passageiros, que não poupou elogios à ginasta brasileira. O comandante disse: “Senhoras e senhores passageiros, hoje é um dia muito especial para nós. Como brasileiros, estamos muito orgulhosos de ter a bordo a maior medalhista olímpica da história do Brasil. Que você, Rebeca, continue enchendo os brasileiros de orgulho”.

Os passageiros então começaram a aplaudir, assobiar e ecoar o nome da atleta, que estava encolhidinha na poltrona ao lado da janela. Ela agradeceu o carinho e também começou a filmar a cena.

Rebeca estava viajando para São Paulo, onde participou na manhã desta terça-feira (13) do programa matinal “Mais Você”, comandado por Ana Maria Braga. Nos stories do Instagram, a atleta mostrou um pouquinho dos bastidores das gravações e a recepção da apresentadora.