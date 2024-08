Bruna Marquezine celebra aniversário com festa beneficente para crianças refugiadas

Evento teve como objetivo arrecadar fundos para a ONG IKMR; atriz completou 29 anos no dia 4 de agosto

A atriz Bruna Marquezine organizou uma festa de aniversário com fins beneficentes na noite de segunda-feira (12). O evento teve como objetivo arrecadar fundos para a ONG IKMR (I Know My Rights), que apoia crianças refugiadas. A atriz, que completou 29 anos em 4 de agosto, celebrou a data especial ao lado de amigos e das crianças assistidas pela instituição. Acompanhada de João Guilherme, com quem oficializou o relacionamento no dia de seu aniversário, Bruna fez questão de interagir com os pequenos. Durante a festa, seu parceiro se divertiu e saiu com o rosto e o braço pintados pelas crianças. Entre os convidados, estavam também Sasha Meneghel e João Lucas, que se juntaram a Bruna nas brincadeiras com os pequenos. Além disso, outras celebridades como Lorena Queiroz, Giovanna Lancellotti, Bruno Gagliasso, Rafa Kalimann, Maisa, Juliette, Letícia Colin, Pocah e a Sabrina Sato acompanha de sua filha, se uniram à causa, mostrando apoio à iniciativa da atriz. Desde que conheceu a organização em 2014, Marquezine se tornou ativista e tenta usar sua notoriedade para conscientizar as pessoas sobre as condições das crianças refugiadas.

